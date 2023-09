Datanálisis: Entre un 10 a 15% de los electores del país podrían participar en la primaria #21Sep

Para la próxima elección primaria podrían participar entre un 10 a 15% de los electores del país. A nivel mundial los procesos de primaria no reciben mucha participación, normalmente no pasan del 40% de votación; en el caso de Venezuela inciden dos factores: el miedo a votar y que actualmente la gente no se siente identificada con los partidos de la oposición, aseguró el director de Datanálisis, José Gil Yepes.

El especialista destacó para Radio Fe y Alegría Noticias que muchas de las personas que están motivados a participar en dicho proceso, lo harán porque ven que tienen la posibilidad de elegir a un candidato que representa un “outsider”; es decir, un político que no forma parte de los partidos tradicionales, como por ejemplo, María Corina Machado.

“Eso tiende a crear una movilización importante dentro de ese cuadro de participación limitada”, sentenció.

Según las encuestas realizadas por Datanálisis; con un 36% Machado lidera la intención del voto para las elecciones presidenciales, siguiendo Benjamín Rausseo con un 24%, luego Nicolas Maduro con un 12%, mientras que Manuel Rosales se posiciona con un 6% al igual que Henrique Capriles.

De salir victoriosa la candidata de Vente Venezuela en los comicios del 22 de octubre, se corre el riesgo que no se le permita el registro de su candidatura por su inhabilitación, por lo que Yepes aseguró que ciertamente esa acción juega en su contra; “por lo tanto, habría que esperar qué efecto pudiera generar esa situación en el electorado”.

El representante de la encuestadora enfatizó que la opción de seguir adelante es la postura que María Corina Machado o que cualquiera en esa situación debe hacer y “ver qué puede suceder”, porque “echarse a morir” no sería lo adecuado, añadió.

