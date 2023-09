Diosdado Cabello asoma que las primarias de oposición «no van» #21Sep

Trabajo de: www.talcualdigital.com

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), lanzó críticas a la página Venezuela Gana, en la que Comisión Nacional de Primaria lanzó un sorteo para recaudar fondos para la elección. Agregó que la oposición inventó la rifa «porque creen que van a lograr los 30 millones. Con el sorteo todavía les falta 29 millones 950 mil dólares

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, asomó que las primarias que adelantan la oposición para escoger al candidato unitario que enfrentará al gobierno de Nicolás Maduro en las presidenciales del 2024 «no van».

La aseveración la hizo este miércoles 20 de septiembre durante su programa Con el mazo dando, transmitido por VTV. Dijo que un «patriota cooperante» que está presuntamente entre las filas de la disidencia de informó que puertas adentro de la oposición ya se decidió cancelar los comicios, previstos para el 22 de octubre.

«Ya no hay Primaria. Me llamaron y me dijeron: todos nos vamos a ir porque nos van a meter presos. Esto es una locura, ellos hicieron una reunión y el señor Casal pidió 30 millones para hacer La Primaria; igual le dijeron no hay», dijo.

Lanzó comentarios contra la página Venezuela Gana, en la que Comisión Nacional de Primaria lanzó un sorteo para recaudar fondos para la elección. Agregó que la oposición inventaron la rifa «porque creen que van a lograr los 30 millones. Con el sorteo todavía les falta 29.950.000 dólares, una vainita».

El también diputado de la Asamblea Nacional (AN) del 2020 afirmó que el sorteo cuenta con 5.994 tickets, lo que podría generar una ganancia de 27 mil dólares. «Una verdadera estafa. No les alcanza para comprar los precios que ofrecieron», comentó.

