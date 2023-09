Regresan las colas en Maracaibo y los choferes aseguran que la gasolina dura menos #25Sep

Trabajo de: www.laverdad.com

Conductores denunciaron el regreso de las colas a las estaciones de servicio en Maracaibo y manifestaron que la gasolina les está durando poco en los tanques de sus vehículos.

En la capital zuliana se observan de nuevo desde hace pocos días las filas de vehículos para surtir combustible. Los marabinos lamentan vivir nuevamente esta situación.

Daniel Suárez, chofer de la ruta Ciudad Ojeda-Maracaibo, aseguró al Diario La Verdad, en un recorrido realizado este lunes por algunas de las bombas de la ciudad, que «por todos lados estamos viendo esa problemática, lastimosamente es una realidad que estamos viviendo en el país».

«Las colas en Maracaibo estuvieron fluidas hasta la semana pasada, creo que la gasolina se está evaporando más rápido. De hecho, hice esa prueba, puse mi carro full con 75 litros, cuando chequeé otra vez se evaporaron como 5 litros, teniendo el carro parado”, indicó, mientras hacía cola en la estación de servicio Munich I, en la avenida 4 (Bella Vista).

Jaime Guillén expresó, en la cola de la bomba Bella Vista, en la avenida 4 con la calle 85 (Falcón): “Estas últimas semanas ha crecido la escasez de gasolina en el Zulia. Estoy aquí desde las 7.00 de la mañana, hoy he tratado de surtir en tres bombas y todas están full de colas, esta es la cuarta en la que estoy, gracias a Dios vi que si esperaba, tenía chance”.

“Sí es verdad que dura menos la gasolina, porque antes era de mayor calidad, ahora tiene menos octanaje y genera menor potencia en los carros”, añadió.

Los conductores manifestaron que la gasolina rinde cada vez menos por cada kilómetro recorrido. El taxista Rafael Colina indicó, en la estación Nuevo Circo, sector Veritas, que es «realmente caótico, las colas se vuelven interminables, el viernes estuve en la de Los Olivos, duré más de tres horas. No es la misma gasolina, no dura, si yo echo 40 litros debería dar para 380 o 390 kilómetros y no llega. Máximo llega a 320 kilómetros y no es el deber ser”.

Andy González, chofer de carrito por puesto de Pomona, manifestó en la cola de la Munich I: “Ya uno no puede trabajar tranquilo en el tráfico, porque ahora todo se le complica, perdemos de tres a cuatro horas en la cola».

González agregó que “eso de estar despachando con normalidad es mentira, no llegan temprano a la estación de servicio, se va la luz y no nos echan gasolina, ahorita está durando poco, no sé por qué, uno trabaja y no dura mucho la gasolina, debería durarme un poco más”.

Normalidad en el despacho

Sin embargo, las estaciones de servicio manifiestan que la distribución de gasolina se encuentra con total normalidad. Norvelis Peña, encargada de la estación de servicio Munich I, declaró que “los despachos están llegando con normalidad estos últimos días, casi a diario, hay una unidad que está descargando en este momento, hoy amanecimos con combustible y estamos atendiendo los vehículos que están en las colas”.

“A veces los despachos se tardan, porque salen tarde de Bajo Grande (el llenadero ubicado en el municipio La Cañada de Urdaneta), relativamente llegan después de las 10.00 de la mañana. También hay otros que llegan de la refinería Cardón (en Falcón). Sí hay una distribución con normalidad, aquí se atiende de 350 a 400 vehículos a diario”, añadió Peña.

El chofer de una cisterna de gasolina aseveró que los despachos de combustible en Bajo Grande y Cardón se encuentran con normalidad: “En Bajo Grande están distribuyendo, hasta el momento normal, la distribución de la cuota que se le asigna a la empresa es completa. En Cardón se está distribuyendo con normalidad, se puede tardar más por la distancia”.

