Rojas: Referéndum sobre el Esequibo es muy emotivo, pero urge una defensa contundente ante la CIJ #6Oct

Pedro José Rojas, diputado de la Asamblea Nacional y secretario de Asuntos Internacionales de Acción Democrática (AD), dejó claro su posición frente a lo que sucede con el territorio en disputa con Guyana, y defendió que el territorio no se negocia.

Para el legislador, el referéndum, «es muy emotivo pero se limita a la política interna y lo que urge es una defensa contundente ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)».

«Para nosotros el territorio nacional no se negocia, se defiende y no hay discusión al respecto. Acción Democrática se mantiene en defensa de estos derechos desde antes que el canciller Marcos Falcón Briceño, en las Naciones Unidas, se plantó en 1962 para decir que el territorio venezolano no se negocia», recordó el parlamentario.

Tras hacer un breve repaso histórico sobre el tema, apuntó que el Laudo Arbitral es «irrito y nulo», no solo por las condiciones que incluye, sino además por las irregularidades impuestas en París. «Luego de las presiones de Venezuela se llegó en 1966 al Acuerdo de Ginebra, donde Venezuela plantea que la solución debe ser satisfactoria y diplomática para esta crisis», recordó.

Con este precedente claro, el portavoz de AD dijo que la organización política que representa sostiene que «la patria se escribe con P mayúscula». «Este referéndum que se ha querido plantear de manera emotiva, pero más importante, representa el poder tener una defensa de hecho y derecho contundente en la CIJ, basada en la historia, en la justicia», suscribió.

Subrayando que «no se puede perder esta importantísima oportunidad de defender y plantear una verdad histórica» que, según dijo, viene desde la Capitanía General de la República, Rojas sumó que la administración de Maduro debe apostar a una estrategia sólida para defender, de manera definitiva el derecho que tiene Venezuela sobre este territorio.

