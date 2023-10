OPINIÓN Por la puerta del sol (177): Nuestros desafíos #7Oct

“Cuando menos lo esperamos, la vida nos coloca frente un desafío que pone a prueba nuestro coraje y voluntad de cambio”

Paulo Coelho

La vida es un mar en constante movimiento, como tal a pesar de su esplendor y energía encuentra en su camino límites, orillas, barreras.

Nadie sabe cómo teje el tiempo los hilos de nuestro destino ni hay quien pueda nuestros horóscopos descifrar. No sabemos en el momento de una prueba hasta dónde podremos llegar y hacer frente a la situación. En algún momento nos ha sorprendido el dolor, una pena, una pérdida, una decepción etc. A veces tenemos ganas de renunciar a los mismos sueños ante la ruda prueba que llega y no encontramos la manera de afrontar, justo allí es donde la luz interior saca a flote su mágico esplendor. Nada es tan oscuro, nada es tan escabroso. Observemos cómo el disco del sol al hundirse en la noche es cuando enseña sus mejores resplandores, mejor ejemplo imposible.

Unos sufren más que otros el embate de las enfermedades, las pérdidas, los impedimentos etc. Si captamos el lado positivo en el momento del problema,descubriremos por qué en las dificultades es que surge la imaginación para ayudarnos a encontrar la solución al desafío que se nos presenta cualquiera sea. Hay pruebas tenebrosas que anegan el ingenio, sarcófagos que impiden ver la luz propia, semillas que se quedan en la oscuridad, pesimismos que nos ahogan estando en la orilla, murallas de imposibles que nos tapan la luz que guarda la fe al borde del manantial de la voluntad. Por cada lucha librada en cada rincón hay una flor de esperanza que sonríe desde la profundidad de sus verdes espectaculares.

De las pruebas del destino no se escapan ni los genios, cuya luz interior enciende el motor de su voluntad que los lleva a hacer cosas que en otra circunstancia no sabrían cómo actuar. Desde muy pequeño el genio musical Beethoven, tuvo una vida difícil, de golpes, maltratos, sufrió de carencia afectiva, de mucha soledad y de enfermedades. En su edad adulta padeció de fuertes depresiones. A los 26 años se dio cuenta que estaba quedando sordo, para que nadie lo notara prefirió apartarse de la vida social, llegó incluso a pensar en suicidarse.

A pesar de haber vivido una existencia atormentada, enfermo, solo y pobre, en sus largos paseos bajo la lluvia, bajo los árboles viendo los pájaros y bellezas naturales, fue esa sencilla e íntima alegría lo que mantuvo la fascinación de su inspiración encendida. Embelesado en la Oda “la alegría” del poeta Schiller, contra todos sus impedimentos auditivos compuso “La novena sinfonía” cuyo éxito fue rotundo. Los amores de Beethoven solo le dieron fracasos. Sus fracasos sentimentales más la sordera lo indujo a encerrarse en la soledad.

Cuando estaba en uno de sus más lúgubres momentos el músico conoció a una muchacha que vivía cerca. Se hicieron amigos compartiendo penas y alegrías. Cuando narró sus frustraciones a la muchacha, con todo furor ella lo enfrentó reclamándole por qué renegaba de su sordera si tocaba como los ángeles y en cambio ella que era ciega no podía componer nada. Decía al genio que sus composiciones la llevaban a la alegría del éxtasis profundo, que lo daría todo por poder ver una noche de luna. Avergonzado el genio lloró intensamente, prometió seguir adelante a pesar de sus dificultades. Es así casi sordo cuando compone “Claro de luna” su melodía más hermosa dedicada a la muchacha, después compuso “Himno a la alegría” en el que expresa su gratitud a Dios y a la vida.

El mayor obstáculo en la vida que tiene el hombre es el dudar de la propia fe en sí mismo y el miedo de medirse a los desafíos con la antorcha de su propia luz interior…

“Dios no nos prometió días sin dolor, sin risa, sin tristezas, sin sol, sin lluvia, pero si nos prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas, luz para el camino”

F. Cabral

Amanda Niño P.

