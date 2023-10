Capriles anuncia el retiro de su candidatura a la primaria #8Oct

El candidato a la primaria por el partido político Primero Justicia, Henrique Capriles, anunció su decisión de retirarse del proceso opositor previsto para el próximo 22 de octubre.

A través de sus redes sociales, el postulado por el partido Primero Justicia (PJ), anunció que no participará en la consulta interna opositora.

Aseguró que tomó la decisión como militante y no como líder político para lograr el cambio en Venezuela.

“Yo creo que es claro lo que tengo que hacer, que es facilitar, ayudar a construir la ruta del año 2024. Es ponerme del lado de la unidad, que es volver a donde siempre hemos estado y no lo hemos hecho desde una jerarquía, cargo o posición de nombramiento… sino como militante”, expresó.

Asimismo indicó que «tenía que facilitar una opción que pueda materializar el objetivo».

“Pongo mi candidatura a la primaria a la orden de las bases que me eligieron en mi partido (…) sigo enfrentando una inhabilitación política que me hace decidir que no puedo continuar en esta carrera electoral”, dijo.

“Es obvio que tenemos que ayudar, que tenemos que facilitar la construcción de la unidad, que no podemos seguir dejando que pase el tiempo como si a último minuto vamos a construir la unidad superior que necesitamos. Por eso creo que lo mejor, ya a mí me eligieron las bases de Primero Justicia… desde la gratitud, desde el respeto pongo en sus manos la construcción de una opción viable para el 2024”, puntualizó.

También detalló que en las próximas horas va a consignar una carta a la Comisión Nacional de Primaria.

«Salir el 22 de octubre con la mirada puesta en 2024. Lo demás es desgastarnos entre nosotros, es pelearnos por lo pequeño. Aquí lo que está en juego es Venezuela, el futuro de cada uno de ustedes”, concluyó.

