EntrevistaDominical Wilfredo Páez Gallardo: Si no hay cambios políticos y económicos se irán otros 8 millones de venezolanos #8Oct    

La importancia de la Primaria es la elección de una persona que se convierta en interlocutor fuerte frente al gobierno, plantea Wilfredo Páez Gallardo, politólogo y profesor universitario, quien llama la atención a los políticos democráticos en el sentido de lograr los cambios políticos y económicos que requiere el país.

De no haberlos, indica, los estudios de los especialistas internacionales advierten que otros ocho millones de venezolanos se irán del país en busca de mejorar su nivel de vida y la de sus familiares.

Al ser entrevistado por El Impulso, Páez Gallardo habló de la posibilidad de que el gobierno trate de impedir la Primaria, del interés de mantener la anarquía por parte del sector radical del oficialismo y de la conflictividad social y educativa existente, así como de las precandidaturas, destacando la capacidad de las mujeres que están compitiendo en el proceso de la sociedad civil. Igualmente se refirió a la falta de modernidad de los partidos políticos.

Control

Se le preguntó: ¿La comunicación enviada por el directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE) a la Comisión Nacional de Primaria (CNP), ofreciéndole a ésta apoyo técnico para la realización del proceso, no fue una especie de mea culpa porque el presidente del organismo electoral, Elvis Amoroso, cuando éste ocupó la Contraloría General de la República fue el responsable de la inhabilitación de tres de los trece precandidatos presidenciales participantes: María Corina Machado, Henrique Capriles Radonsky y Freddy Superlano?

Que el CNE haya convocado a una conversación a la CNP, luego de haber transcurrido tres meses que ésta le hiciera la solicitud de colaboración técnica, per se es bueno porque permite tener el control del organismo electoral y la mencionada Comisión. Pero, ya la Primaria estaba planificada y en el proceso de ejecución. Evidencia la lectura inmediata que el CNE había recibido instrucciones de Miraflores para que ejerciera control sobre la Primaria. ¿Por qué no hubo respuesta del directorio anterior? Es meramente un asunto pragmático. Tras celebrarse tres reuniones a través de una comisión entre las partes, las condiciones establecidas por el CNE fueron muy rigurosas por cuanto quería cambiar el cronograma final del proceso, incluyendo la celebración de las votaciones para el 19 de noviembre, e imponer algunas directrices. La Comisión al tratar las propuestas planteadas con los trece candidatos y decidió continuar su proceso como ya había sido acordado.

Detonantes

¿Qué podría pasar en los próximos días?

Que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por presión de Miraflores trate de frenar el proceso que ha sido impulsado por la sociedad civil.

¿Podría hacerlo?

Claro. Pero, las consecuencias serían muy contraproducente para el país. Porque en las condiciones en que se encuentra el gobierno, lo más lógico es que éste tenga un interlocutor fuerte del otro lado. Que haya un equilibrio de poder entre el factor democrático y el que dirige el Estado. Porque en la presente situación hay detonantes que pueden generar muchos conflictos: la falta de combustibles para el transporte, el dólar que se ha convertido en la moneda de transacción nacional ya está cercano a los 40 bolívares, hay una conflictividad social y educativa muy extendida como lo ha revelado la maestra Pernalete, de Fe y Alegría, al afirmar que el 50 por ciento de los niños que deben concurrir a las escuelas primarias no han sido inscritos porque sus padres y representantes no tienen cómo comprarle los uniformes y los útiles escolares.

Amenazas

¿Qué opinión tiene acerca de las amenazas de Diosdado Cabello, el segundo al mando del partido oficialista, quien dijo no hace mucho que si no se respetaban las instrucciones del CNE, no habría Primaria. Y por ahí salió Luis Alejandro Ratti diciendo que pediría la intervención del TSJ para impedir el proceso?

La actuación de Cabello obedece a los intereses del alto gobierno y lo que éste espera. Las decisiones que se toman son del grupo exógeno a Miraflores, concretamente del G-2 cubano. Impedir la Primaria tranca el juego. Porque para que haya elecciones ya se han tomado medidas destinadas a flexibilizar las sanciones que pesan sobre funcionarios que ocupan altos cargos. Hay conversaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y el de Venezuela en materia económica, sobre todo en lo relacionado con el petróleo. Si no se da la Primaria, no es de extrañar que se apliquen sanciones muy fuertes al gobierno y, al mismo tiempo, la conflictividad interna también será más fuerte.

¿Cuál es la razón del sector más radical del gobierno al oponerse a la Primaria?

Se trata de un sector que le interesa mantener la anarquía y no quiere que haya un candidato fuerte que adverse al gobierno. Le interesa que haya varios candidatos que pertenezcan a la línea oficialista en las elecciones.

Legitimidad

Además de Benjamín Rausseo o Conde de er Guácharo, que renunció a participar en la primaria y decidió de una vez lanzarse en solitario como candidato, ¿Cómo ve la aparición de otros tres o cuatro candidatos que ya están haciendo sus campañas con miras hacia el 2024?

Después de Rausseo, quien por cierto tiene un bajo porcentaje de aceptación, ningún otro individuo aparece en los sondeos de opinión. Lo que hacen es desprestigiarse y perder la oportunidad de hacer una carrera política. Es el caso de Antonio Ecarri, quien se había proyectado como un dirigente nuevo y aún tiene la posibilidad de crecer, pero anda solo. Es por ello que la Primaria ofrece legitimidad, en el caso de salir un candidato o una candidata con gran apoyo, para participar en unas elecciones presidenciales.

Ventaja

¿Qué pasaría si no logra la Primaria tener una candidatura fuerte? El reto es lograr que el candidato o la candidata tenga fortaleza en la unidad, porque no tiene recursos económicos y la legitimidad es la que garantiza que su candidatura sea catapultada a las presidenciales, a diferencia del gobierno, que a pesar de no contar con un buen apoyo popular, tiene la ventaja del poder, de disponer de grandes recursos económicos, de contar con la fuerza armada, y tener los medios para movilizar gente.

Inhabilitados

Cuando se habla de aceptación popular, quienes aparecen arriba, en la preferencia según los sondeos de opinión, son los inhabilitados y sobre todo María Corina Machado. ¿Cómo ve la situación en el supuesto caso de que se produzca el triunfo de uno de ellos y no lo inscriba el CNE?

El derecho de inscripción es otorgado por la Constitución y, en caso contrario, se debe ejercer la presión de los electores para que la persona que haya triunfado sea inscrita, como debe ser. En el caso de la señora María Corina Machado no puede haber dificultad en ser inscrita porque ella no ha ocupado cargos de responsabilidad en la administración pública, por cuanto no ha sido alcaldesa, ni gobernadora, ni ha tenido funciones en las que haya manejado dineros públicos. Diferente podría ser el caso de alguien como por ejemplo Manuel Rosales, quien ha sido alcalde y gobernador de estado. Ahora, quien gane la Primaria y por haber sido inhabilitada no se le permita inscribirse, pienso que la solución podría ser que tenga la voluntad de designar a otra persona para que opte y reciba el apoyo que ya obtuvo para ser representante de la oposición, porque en la Primaria nunca se planteó esa posibilidad de casos de inhabilitados.

Outsider

¿Podría ocurrir como pasó con Cámpora en la Argentina, quien ganó y cedió su triunfo a Perón?

Podría ser. O algo que sucedió aquí, en Venezuela, después que Carlos Andrés Pérez fue sacado de la presidencia de la República. Se habló de que podría ser sucedido por el presidente del Congreso Nacional y por otros personajes de la política nacional, pero repentinamente surgió el nombre del doctor Ramón J. Velásquez, un outsider. No es de extrañar, pues, que en el caso del triunfo de una persona inhabilitada, ésta promueva un outsider o, en su defecto, lo haga la Plataforma Unitaria. Lo importante es que haya mucha sindéresis. Y tomar como punto de referencia la experiencia chilena cuando de la dictadura se pasó a la transición democrática. Y de una vez apartar el parcelamiento político, porque éste es perjudicial en este momento en que se está desarrollando la Primaria.

Diáspora

¿Qué podría pasar, si como usted está diciendo, no se logra el éxito esperado de la Primaria como consecuencia del parcelamiento político?

Lo peor para Venezuela. Hay unos informes elaborados por especialistas internacionales y bien fundamentados, los cuales deben ser atendidos por la clase política, que indican que en caso de que no se produzca un cambio de gobierno y del modelo económico ahora, se irían entre 7 u 8 millones de personas de Venezuela. Sería una catástrofe demográfica y mucho más grave la crisis humanitaria. De modo, pues, que quienes están participando en la Primaria tienen que tomar en cuenta el peligro que se cierne sobre Venezuela si no se actúa de acuerdo a las circunstancias que tenemos en lo inmediato.

¿Cuál es la magnitud inmediata que se presentaría al país?

La nicaraguación de la política venezolana, y esa palabra lo dice todo.

Mujeres

Volviendo a la Primaria, en este proceso hay mujeres muy bien preparadas. Ya hay una de ellas muy arriba en la preferencia de las personas consultadas por las encuestas. ¿Podría haber la posibilidad de que una mujer por primera vez sea electa presidenta de la República y, desde luego, acabar con la concepción machista del poder?

En Bolivia hace más de treinta años llegó una mujer a la presidencia y así ocurrió con Isabel de Perón en Argentina, la señora Bachelet en Chile. En Europa, Margareth Thacher proyectó la imagen de la mujer enérgica en el poder. Golda Meier demostró extraordinaria fortaleza como lideresa del Estado de Israel. Y mucho antes, la India destacó por Indira Ghandi. En las primarias no sólo está preparada la señora Machado, que proviene del ámbito empresarial, sino también Delsa Solórzano con destacada actuación en la política, y la docente y académica Tamara Adrián, quien goza de gran respetabilidad en la comunidad universitaria.

Partidos

Le hice referencia a las mujeres, porque da la impresión que la gente quiere rostros nuevos en la política. ¿Qué ha pasado con la gente de los partidos tradicionales?

Hace pocos días, para poner un ejemplo, hubo la romería blanca de Acción Democrática y esa era una manifestación que llenaba cuadras de gente. Pero, la última fue un puñado de amigos y de gente vieja. Se observa que hay un desafecto hacia los partidos tradicionales y ninguno de sus candidatos ha logrado despertar el entusiasmo que otrora tuvieron candidatos como Carlos Andrés Pérez. Todo indica que no se han modernizado, que no se están identificando con la gente y que en el curso de los últimos 24 años no han podido entender los cambios que está exigiendo la población, ni la han acompañado en su desesperación por volver a tener el nivel de vida que ha perdido. Al parecer tampoco han comprendido que los partidos políticos son fundamentales no sólo para restablecer la democracia, sino para lograr los cambios necesarios. Deben comprender que estamos en los momentos decisivos más importantes para el país.

Votar

¿Cómo observa el ánimo de la gente para participar en la Primaria?

La gente quiere participar, pero observo que falta información sobre los sitios donde puede ir a votar. Es preciso que se tome en cuenta ese detalle, porque es importante tener la gente informada y orientada. La Primaria tiene que sacar una candidatura fuerte como producto de la unidad. Esta es la oportunidad para lograrlo. Y ya la gente está cansada de sufrimientos, de desesperanzas y frustraciones. Quiere cambios.

