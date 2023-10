VIDEO Comunidades circunvecinas al Parque El Cardenalito exigen la no construcción de espacios comerciales en el lugar #9Oct

“El Parque El Cardenalito no corresponde solamente al parque residencial Los Cardones, nosotros somos los vecinos más cercanos, pero este es un parque comunal, es un parque de Barquisimeto, es un parque para el esparcimiento de Barquisimeto, es un parque de referencia de entrada al estado Lara”.

La mañana de este lunes 9 de octubre, vecinos de las comunidades adyacentes al Parque El Cardenalito, al este de la ciudad de Barquisimeto, efectuaron una protesta pacífica para rechazar la construcción de un establecimiento comercial en las instalaciones de dicho espacio.

- Publicidad -

“El argumento que da el señor Sierra quien se presentó como la persona que tiene la concesión, primera vez que nos dan la cara, es que esto significa progreso. Nosotros les decimos, pero es que ustedes pueden invertir en otras áreas que no sea violación de los espacios públicos, que no sea como este un espacio público vital”, expresó la presidenta de Asocardones Carmen Linarez.

Destacaron que los habitantes de los “11 urbanismos que conforman el Parque Residencial Los Cardones” y otras zonas, no están de acuerdo con esta construcción, además que; no se les ha consultado como residentes de la zona y hasta la actualidad no han visto ningún documento con la aprobación respectiva de algún ente municipal. Comentaron que sólo les han notificado, -“el señor Sierra, el representante de la obra”- que en una parte de este espacio se construirá “una fuente de soda”.

Lea también: VIDEO ¡Al ritmo de la rumba flamenca! Barquisimeto vivió la primera gran cajoneada de Venezuela

- Publicidad -

“Nosotros le advertimos que para que funcione acá una fuente de soda o cualquier negocio comercial privado, tiene que gozar de las firmas de la comunidad y en este momento la comunidad no está dispuesta a avalar, a dar firmas, a dar permiso para el funcionamiento de ninguna empresa privada aquí en El Cardenalito”.

Representantes del Consejo Comunal El Manantial y Asocardones sentenciaron que establecerán acciones para exigir a los entes municipales la no ejecución de esta obra; que un año atrás también pretendían construir pero que en esta oportunidad los “agarraron fuera de base porque llegaron de madrugada” a realizar algunos trabajos por lo que quieren evitar la construcción total del establecimiento.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí