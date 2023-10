Cámara de restaurantes: 70% de locales que abrieron en 2022 podrían cerrar este año #16Oct

Trabajo de: www.talcualdigital.com

El presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes (Canares), Iván Puerta, dijo que en años anteriores se vio la apertura de bodegones como una oportunidad de negocio, pero entraron actores que desconocían el negocio. En febrero de este año, la cámara advirtió que estos restaurantes eran los que más riesgo tenían de desaparecer

- Publicidad -

El presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes (Canares), Iván Puerta, alertó que al menos 70% de los restaurantes que abrieron en 2022 podrían cerrar este año, y destacó que «muchos ya han tenido que hacer reestructuraciones y seguirá ocurriendo».

«En años anteriores se vio el tema de los bodegones como oportunidad de negocio, pero entran actores que no conocen el negocio», comentó Puerta en entrevista para Onda La Superestación. Asimismo, informó que «octubre no ha tenido ningún impacto comercial y no se han registrado ningún aumento en ventas» y estimó que no habrá un repunte importante para el último trimestre.

El presidente de Canares resaltó que «ahora no hay margen para el error porque hay mucha competencia y no hay chance de demostrar que tu propuesta es verdaderamente buena». Puerta acotó también que «tener un buen equilibrio en los precios hoy en día es fundamental» y aseguró que «el precio es un patrón determinante para el consumo de cualquier cliente».

- Publicidad -

«Un cliente desconoce todo lo que ocurre detrás de una estructura de negocio», dijo al tiempo que aseguró que «hay una cantidad de cosas que en este momento están impactando en la mayoría de los restaurantes». Puerta añadió que «mantener a unos 300 empleados en una ciudad donde los clientes siempre son los mismos es muy difícil».

Alfonso Riera, presidente de Front Consulting y expresidente de la Cámara Venezolana de Franquicias-Profranquicias, detalló en una entrevista al respecto que estos restaurantes no hicieron planes de negocios o pensaron en «un público objetivo que no era real en ese momento». Destacó que muchos se han inclinado a un modelo de «todo lo que puedas comer», anteponiendo una relación de precio – experiencia, en lugar de calidad – experiencia.

Entre los tipos de gastronomía que predominan el mercado en el país, el sushi encabeza la lista con 135 marcas, luego marcas de hamburguesas, pizzas y café, según el expresidente de la Cámara Venezolana de Franquicias-Profranquicias. Proyectó que «el mercado va a decantar quizá no a un crecimiento exponencial como se vivió en fechas recientes, pero a un crecimiento mucho más consolidado».

En febrero de este año, la Cámara Nacional de Restaurantes (Canares) dijo que el futuro de muchos de los que se iniciaron recientemente en el negocio pende de un hilo, al punto de señalar que 60% de los que abrieron sus puertas en 2022 cerrarán si no se manejan con cuidado.

En conversación con TalCual, Puerta dijo que «los restaurantes que abrieron hace un año y medio, aproximadamente, y que son manejados por personas que no pertenecen al ramo pueden ser los que más riesgos tienen a desaparecer. De todas maneras, los índices de cierre no están disparados, pero sí prevemos que comience a ocurrir este año».

Leer más: www.talcualdigital.com

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí