Aseguran que renuncia en Guárico no afecta las primarias #17Oct

Durante una rueda de prensa efectuada este lunes 16 de octubre en la sede la Junta Regional de Primarias en San Juan de los Morros, Mario Garófalo, presidente de la junta de Guárico, declaró a través de Radio Fe y Alegría Noticias que respeta la decisión que tomó la abogada Darlene Zambrano, quien renunció a su cargo como vicepresidenta de la comisión. Lo que no comparte, dice, son las opiniones de presuntos desacuerdos que ocurren dentro la junta regional de primarias.

“Yo en particular no tengo opinión sobre el caso. Sencillamente es una opinión muy personal que la respetamos. A pesar que no compartimos lo dicho por ella en el funcionamiento de la junta, pero es una decisión muy personal”, acotó Garófalo.

El funcionario indicó que el proceso, pautado para el domingo 22 de octubre, continúa igual y si es necesario se nombrará un sustituto, ya que deben regirse por unos estatutos internos y “en base a eso se nombrará el sustituto correspondiente en el caso que sea necesario”.

“Por los momentos nuestro trabajo principal es el domingo”, agregó.

Desmiente asignación de miembros de mesas vía WhatsApp



El presidente de la junta desmintió una cadena de WhatsApp, donde aseguraban que por medio de esta vía eran asignados los miembros de mesas para las elecciones primarias de este domingo 22 de octubre.

“No existe ninguna comunicación, ni de la comisión nacional ni de la comisión regional, que se esté diciendo eso. No sabemos de dónde viene(… ) Tendrá otra finalidad oculta, pero eso no es así: los miembros de mesas están escogidos por la comisión nacional y serán acreditados por la comisión nacional y se le informará oportunamente a cada uno de ellos a través de un link y su correo electrónico su designación”, aclaró.

Instalaciones y cotillones electorales



A su vez, Garófalo señaló que la instalación de las mesas las realizarán el domingo a primeras hora de la mañana para arrancar el proceso.

“La instalación de las mesas se va a realizar el mismo día de la elección a primera hora de la mañana y esperemos que ya de 7:30 a 8:00 am estemos listos para recibir a los electores. El cotillón electoral llegará a cada mesa de acuerdo a un cronograma de distribución”.

Todo listo para el domingo



También hizo énfasis que están en un 99% preparados en todo el estado Guárico para realizar este proceso electoral, bastante significativo para un sector político del país y como mecanismo de participación política de los ciudadanos.

“Nosotros tenemos en el estado 88 centros y 138 mesas y los miembros de mesas son tres por cada mesa y los tres suplentes. Eso equivale a que se han preparado 414 personas para ser miembros de mesas”.

El presidente de la junta regional de primarias comentó que los facilitadores han preparado 1.190 personas para cubrir 300% del estado y en caso de no asistir algún miembro, ya se cuenta con 776 personas adicionales para cubrir los 414 principales.

Garófalo finalizó diciendo que tienen una reunión pautada entre martes y miércoles de esta semana con el gobernador del estado, José Vásquez, y los cuerpos de seguridad para ver si el día domingo pueden contar con un despliegue en los centros de votación y evitar que ocurra algún incidente que pueda empañar el proceso.

“En los próximos días estamos solicitando una audiencia con el gobernador del estado y los organismos de seguridad, para darle un oficio de solicitud para darnos seguridad para el próximo domingo”, sentenció.

