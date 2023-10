Elecciones primarias: renuncias afianzan reto de generar un candidato posible #17Oct

De los 13 candidatos postulados a las primarias quedan 10. El politólogo Luis Salamanca y el doctor en ciencias políticas, Daniel Varnagy, destacan la importancia del proceso y advierten sobre la lucha luego del 22 de octubre. Para Varnagy es clave el manejo discursivo de los aspirantes que se bajaron de la contienda: Henrique Capriles, Freddy Superlano y Roberto Enríquez

El panorama para las primarias de este domingo 22 de octubre se ha ido reconfigurando. De los 13 candidatos postulados en junio de este año, a pocos días de los comicios opositores se han retirado tres: Henrique Capriles (Primero Justicia), Freddy Superlano (Voluntad Popular) y Roberto Enríquez (Copei-ODCA).

Los dos primeros, junto con María Corina Machado (Vente Venezuela), conformaban el trío de los aspirantes inhabilitados. De los tres que renunciaron solo uno lo hizo en favor de otro de los contendientes, como ocurrió en el caso de Superlano. Sus votos, según oficializó la Comisión Nacional de Primaria, serán adjudicados a la candidata Machado.

El politólogo Luis Salamanca indica que el reto es «el parto del candidato unitario porque habrá mezcla de deseo con las posibilidades». A su juicio debe destacarse la importancia del proceso de primarias porque se trata de la integración de factores que se habían fragmentado.

«Una de las cosas de las que carece Venezuela es que no tiene una voluntad política que la dirige. No la dirige Maduro, pero la oposición con todas las divisiones que ha habido tampoco ofrece un centro, un norte. Ahorita con las primarias, va a surgir ese centro. Esto va a depender de cómo se conforme el liderazgo político con el electoral», asegura Salamanca.

Al mismo tiempo, resalta que de las primarias saldrá el único candidato presidencial electo democráticamente para las presidenciales de 2024, por cuanto a Nicolás Maduro y al resto de los aspirantes que se medirán en la contienda no los eligió nadie.

Añade que la preocupación principal es qué va a ocurrir al día siguiente de las primarias y sobre lo que hará «el otro lado de la acera».

Los que se bajaron de las primarias

El profesor Luis Salamanca señala que cada uno de los tres candidatos que se apartó de las aspiraciones para las primarias tiene sus razones y también hay causas que activaron la decisión: «La causa motriz, eficiente, fundamental, es que María Corina Machado les ha venido sacado más distancia cada día que pasa. Eso se ve en las encuestas serias».

Puntualiza que las renuncias de candidatos pueden allanar el camino para una victoria definitiva.

Añade que Capriles decide abandonar el proceso por estar inhabilitado y por no tener demasiada fuerza.

«María Corina tiene varios incentivos: Por una parte, se ve líder de la oposición que es lo que está buscando desde 2014, y, por otra parte, ser la candidata. Eso le va a dar un piso para luchar contra la inhabilitación vendiéndose como la candidata democráticamente electa y el gobierno excluyéndola», indica Salamanca.

No cree que Henrique Capriles, quien anunció su retiro el 8 de octubre, haya tenido la intención de implosionar el proceso electoral opositor del 22 de octubre.

«Capriles decide ponerse a un lado y se pone a un lado de manera constructiva de manera positiva, no tirando una granada en contra de las primarias», plantea.

Agrega que, más bien, Capriles está a favor «de una mayor cohesión interna».

Para el profesor Luis Salamanca es importante que candidatos como Roberto Enríquez «que ha hecho una bonita campaña, en realidad todos lo han hecho y con mucho nivel de debate, y que se da cuenta de que no le dan los números, diga que no va a insistir en las primarias y prefiera no contarse».

En este punto, el investigador Varnagy destaca que deben ponderarse los manejos discursivos empleados por Capriles, Superlano y Enríquez al anunciar su retiro de las primarias. Sobre la declinación de Freddy Superlano en favor de María Corina Machado, subraya que no es igual el apoyo en unas primarias que en unas presidenciales.

Además, advierte que puede entender que surjan críticas a la declinación de Superlano dado que «Voluntad Popular es un partido de izquierda, no como el PSUV, pero si de izquierda más moderada y de izquierda institucional».

Para Varnagy, es diferente la decisión de VP al indicarle a su militancia el apoyo a la candidata Machado, que el caso de Primero Justicia (PJ) y Copei-ODCA cuyos líderes no marcaron la línea a seguir por parte de sus adeptos.

Explica que un partido político implica la obediencia hacia un conjunto de lineamientos centrales.

«Cuando el partido libera por completo de la conciencia ética a sus afiliados para que cada quien vote por quién desee, lamentablemente se ve perjudicado. Es mejor declinar o renunciar a favor de alguien que a favor de la nada», puntualiza Daniel Varnagy.

Por otra parte, dice que valora la posición de Roberto Enríquez, de quien destaca que dentro de sus recursos exiguos procuró tener asesores de peso para, por ejemplo, configurar su programa económico.

El investigador señala que es importante, de cara a los venideros procesos, tener un candidato proclamado. «Es necesario que los candidatos que quedan lleguen hasta el final y que no se dejen sin efecto las primarias. Las renuncias son legítimas, pero una proclamación legitima más y se necesita un músculo robusto para 2024″, indica.

Los argumentos



La reconfiguración del escenario de los candidatos a las primarias se concretó entre el 8 y el 13 de octubre. Aquí TalCual recuerda sus argumentos.

En el caso de Henrique Capriles, en transmisión a través de sus redes sociales y de forma previa a una reunión con PJ, se refirió a la inhabilitación en su contra: «Tengo 10 años que no aparezco en una boleta electoral».

Al mismo tiempo, el exgobernador de Miranda invocó la unidad. «Es obvio que tenemos que seguir facilitando y construyendo el camino de la unidad. A mí me eligieron las bases de nuestro partido, no me nombró un grupo. Desde la gratitud, el respeto, el cariño, pongo en sus manos la construcción de una opción viable para 2024. Toda mi experiencia, conocimiento, lo que hemos forjado lo ponemos a la orden de la gran unidad», señaló el domingo 8 de octubre.

Por su parte, Freddy Superlano y Roberto Enríquez hicieron sus anuncios en ruedas de prensa realizadas el 14 de octubre. Superlano habló desde la sede del partido Vente Venezuela y en compañía de María Corina Machado.

Desde allí, sostuvo: «Hoy nosotros colocamos de nuevo todas nuestras capacidades a disposición de la causa libertaria y le decimos a María Corina: tienes nuestra confianza, un valor que es la gente con la fe puesta en este proceso».

El dirigente de VP, además, reconoció que las encuestas favorecen a Machado y sostuvo que la dirigente es la indicada para encabezar el proceso de cambio en el país.

En su rueda de prensa, Roberto Enríquez admitió que no logró los números en las encuestas para las primarias.

«Si hubiéramos tenido más tiempo estoy seguro que hubiésemos echado una lavativa, pero no nos dieron los tiempos. Con nobleza, con humildad, con desprendimiento sentimos que ya a estas alturas, al saber que no nos dan los tiempos para remontar esta semana, lo que nos queda es fortalecer el proceso de primarias», afirmó el excandidato socialcristiano.

