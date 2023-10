VIDEO #PulsoEmpresarial Decaro Motors cumple 20 años en el mercado y presenta la Ford Ranger 2024 #18Oct 

El concesionario Decaro Motors celebró su aniversario número 20 con el lanzamiento de la camioneta Ford Ranger 2024, el producto más extremo del mercado, tanto nacional como internacional.

José Vicente Ríos, presidente del grupo Decaro Motors Barquisimeto, aseguró para El Impulso que este nuevo vehículo está dotado de la más alta tecnología, referente en el mercado de la Pick Up mediana, que cuenta con un motor dos litros biturbo.

“Hoy estamos presentando la Ford Ranger 2024 diésel con un motor 2 litros biturbo, la única camioneta con doble turbo en el mercado, 210 caballos de potencia y la más amplia garantía. Yo siempre he dicho que Ford llegó tarde a esta fiesta del diésel porque se preparó para nuestro combustible. Esta es la única camioneta que está certificada realmente para operar con el gasoil venezolano y por eso otorgamos en este momento la garantía más amplia. Aquí no hay historia de motores rotos, aquí no hay historia de problemas en garantía, aquí estamos hablando de un carro absolutamente confiable para el trabajo pesado y duro”, refirió.

Ríos recordó que Decaro Motors tiene 32 años en el mercado automotriz, hecho que ha permitido consolidarse como el concesionario líder de venta de vehículos en el estado Lara.

“Esto comenzó en el mes de enero del 2003 cuando Venezuela estaba en lo que se conoció como el paro petrolero o el paro cívico nacional, y nos encontramos con una persona en una estación de combustible, resulta que esa persona era Enmanuel Cassingena, presidente de Ford Motors de Venezuela en ese entonces y empezamos a conversar de la necesidad que Ford tenía de un concesionario en Barquisimeto y nosotros teníamos la disposición, las instalaciones y el conocimiento. Recuerden que Decaro Motors tiene 32 años en el mercado automotriz y con un apretón de manos empezó esta historia. Eso nos permitió consolidarnos como el concesionario líder de venta de vehículos Ford en el estado y formar parte de los 10 concesionarios más importantes de Venezuela”, acotó Ríos.

Indicó que Decaro Motors ya tiene establecida la programación de producción para todo el año 2024 en las distintas plantas que van a fabricar los vehículos.

“Este es el primer lanzamiento de una inmensa gama de productos que Ford va a presentar el año que viene para convertirse en la marca con el mayor portafolio de vehículos más importante que va a tener Venezuela”, señaló el presidente del grupo Decaro Motors Barquisimeto.

Vehículos de Alta Gama

Antonio Balza, director general de Ford Motor Venezuela, estuvo presente en el aniversario Decaro Motors Barquisimeto y felicitó a toda su directiva por seguir manteniendo y sosteniendo la marca durante 20 años en el estado Lara.

“Es muy grato estar aquí en Barquisimeto y celebrar el 20 aniversario de Decaro Motors. Que se dice muy fácil, pero 20 años han sido bastante retadores para poder seguir manteniendo y sosteniendo la marca aquí específicamente en el estado Lara”, destacó Balza.

Por otra parte, destacó que la camioneta Ford Ranger 2024 viene a redefinir todo el segmento de Mid-Size Pick-Up para Venezuela.

“Esta es una camioneta que es lanzada a nivel global y se produce básicamente en Estados Unidos. En Sudamérica la produce Argentina, nosotros tenemos esta versión diésel que viene en dos versiones, una de Tailandia y de Sudáfrica que son de gasolina, que es la versión Raptor y la versión Wildtrak, que son por supuesto mejoradas contra su antecesor en términos de potencia, de confort, de desempeño y de tecnología. Son vehículos que ya vienen con unos niveles de conectividad mucho más avanzados que los modelos anteriores y a nivel de la competencia están mucho más superior”, detalló.

