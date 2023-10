COLUMNA Ajedrez para todos (19) #21Oct

LA INDIA: EL PAÍS DONDE HA AVANZADO MÁS EL AJEDREZ

En el siglo XX el ajedrez mundial fue dominado por más de 50 años por la Unión Soviética (URSS), tanto en el número de campeones mundiales (Botvinnik, Smyslov, Tal, Petrosian, Spassky, Karpov, Kasparov, y Kramnik), como por los campeonatos mundiales de las olimpíadas de ajedrez (ganadas por la URSS 24 veces entre 1952 y 2002), así como por el número de Grandes Maestros (GM) que tenía Rusia. Luego de la caída del Muro de Berlín y de la disolución de la Unión Soviética esa fortaleza que la URSS tenía en ajedrez se transformó y debilitó, en parte porque muchos GM emigraron a USA y a países de Europa con libertades, en parte porque para el nuevo gobierno ajedrez ya no era una bandera a exhibir de supremacía soviética ni era “política de Estado; aun así Rusia se mantuvo por varios años como el país con mejor promedio de ELO por Federaciones hasta el 2018 cuando los Estados Unidos (ELO 2728) la superaron y relegaron al segundo lugar, pero eso no es todo, desde el 2015 ha surgido una pléyade de adolescentes indios en el escenario mundial del ajedrez, casi todos ellos ya son GM como D. Gukesh, A. Erigaisi, Narayanan, Pragganannada, Harakrishna, quienes han impulsado a la India al 2º. Lugar mundial con ELO de 2703 y enviado a Rusia al 3er lugar.

- Publicidad -

A esta fecha se puede afirmar que la India ha desarrollado un programa nacional para formar niños y adolescentes con edades menores de 20 años como GM en ajedrez, y en ello ha contribuido el estudio del ajedrez con programas o softwares para PC que a su vez usan la tecnología de la Inteligencia Artificial (IA), la cual ha cambiado la forma y el estilo para entender el ataque y la defensa en partidas de ajedrez. En el 2014 la conferencia titulada: “La Nueva Escuela China de Ajedrez” la dicté en la Alianza Francesa de Barquisimeto e hice la predicción que en unos 10 años un GM chino sería campeón mundial de ajedrez y eso ocurrió este año cuando el joven GM chino Ding Liren se coronó Campeón Mundial. Ahora ha avanzado con fuerza el ajedrez en la India, ¿Hasta dónde llegarán sus avances? ¿Tendremos un futuro Campeón Mundial de ajedrez de la India antes del 2030? Y ¿Logrará la India superar a los Estados Unidos como la mejor potencia mundial de ajedrez?… Amanecerá y Veremos!

Veamos el “ranking mundial al mes de octubre 2023 de los 10 países mejores del mundo:

Este listado se forma determinando el promedio de ELO de los 10 mejores ajedrecistas de cada país (publicados en www.fide.com/ratings/federaitions/) , por ejemplo, en el caso de Los Estados Unidos desde el # 1 (GM Fabiano Caruana al # 10 GM Grigoriy Oparin): 1. Los Estados Unidos: 2728. 2º. India: 2703. 3º. Rusia: 2688. 4º. China: 2685. 5º. Ucrania: 2650. 6º. Azerbaijan: 2649. 7º. Francia: 2639. 8º. Alemania: 2638. 9º. Armenia: 2637 y 10º. España: 2634.

DOS VENEZOLANOS QUIENES NO PARTICIPARON EN EL CAMPEONATO MUNDIAL SUB-20, Sept. 2023. Ciudad de México

Este mes de septiembre 2023 se realizó el Campeonato Mundial de ajedrez sub-20, categorías masculina y femenina. Como columnista de ajedrez me interesa seguir estos eventos así al ver la lista de participantes noto que en la rama masculina está registrado el Candidato a Maestro venezolano Moises Castro Silva (ELO 2166) y en la femenina está la campeona larense WCM Clara Isabel Peña González (ELO 1777), al estar registrados estos connacionales xon mayor razón leía a diario los resultados de las partidas de este torneo, pero….Decepción! a estos 2 venezolanos se les dio punto “bye” en la 1ª) ronda y luego no jugaron ninguna partida. Ante este hecho solicito información a mis contactos de ajedrez en Caracas y esta fue la respuesta que me dieron: “Castro Silva y Peña NO viajaron a Ciudad de México bien sea porque el ente nacional correspondiente (FVDA o ASoajedrez Lara?) NO tramitaron a tiempo el dinero para comprarles los pasajes aéreos, de alojamiento en hotel y alimentación o bien porque se les negó el apoyo económico” grave decisión y decepción para estos jóvenes ajedrecistas, acciones como estas desaniman y desmoralizan a los atletas de ajedrez o de otra disciplina.

- Publicidad -

Roy D. Meléndez

(Experto Nacional y coach de ajedrez)

[email protected]

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí