Afirma Pérez Vivas: Presencia masiva de votantes en el Táchira #22Oct

El doctor César Pérez Vivas, candidato a la Primaria por Concertación Ciudadana, afirma que, en su estado natal, el Táchira, se observa en la mañana de este domingo una presencia masiva de electores.

En declaraciones suministradas a El Impulso, luego de haber votado en San Cristóbal y recorrido gran parte de la ciudad, dijo que “está desbordada la gente en las calles y lo he comprobado en el recorrido que he estado haciendo.”

El doctor Pérez Vivas, quien en el momento de hablar con este medio (9:45 a.m.) ya se dirigía a Caracas, confesó que había visto una presencia masiva en todos los centros.

– ¿Cómo se siente usted?

–Siento que he cumplido mi papel. Me he esforzado en darle todo mi esfuerzo al interés superior de Venezuela de construir una alternativa de movilizar a la ciudadanía, de impulsar este proceso de Primaria como una herramienta para la participación ciudadana, para elegir una candidatura unitaria que pueda derrotar, el próximo año, a Maduro en las elecciones. En el día de hoy se está decidiendo un liderazgo, se está decidiendo una candidatura presidencial fuerte y se están colocando las bases para la construcción de un poderoso proyecto que el próximo año debe rescatar la democracia para el pueblo venezolano.

