Carlos Fernández: «Solo la venida de grandes inversiones podrá generar empleabilidad y mejorar la economía venezolana» #6Nov

Para el empresario y abogado Carlos Fernández, expresidente de Fedecámaras en el período 2021-2023, el camino para dirimir la problemática económica del país se fundamenta en la inversión y captación de capital a través del sector privado. En este sentido consideró que las políticas económicas aplicadas por el Estado como la inyección de divisas al Banco Central de Venezuela son insuficientes para dar respuesta a la crisis que ha suscitado la pérdida del 80% del producto interno bruto nacional.

En el marco de la serie de conferencias Propuesta de un nuevo modelo de desarrollo para Venezuela, Fernández visitó Guayana para dar a conocer a los ciudadanos algunas alternativas que pueden contribuir con el mejoramiento económico, considerando que el primer paso para salir de la crisis es dar respuesta a interrogantes como, qué país queremos ser y qué tipo de economía queremos tener.

“Hay demasiados sectores que tienen potencial y hay que darle posibilidad al venezolano y al extranjero de invertir y desarrollar cada área. Se está haciendo un esfuerzo en mantener una ortodoxa en la política monetaria y fiscal de parte del gobierno. Ahora no vamos a resolver el tema económico solamente con política monetaria. Se necesita una política de apertura que traiga grandes inversiones. Es solo la venida de grandes inversiones la que va a poder mejorar los niveles de empleo, los niveles de salario y la competitividad de la economía venezolana. Esa inversión podrá mejorar los servicios públicos”, adujo Fernández.

Asimismo, el empresario apuntó hacia el rentismo petrolero como una de las principales causas de la debacle económica del país, recordando que desde hace más de 30 años Venezuela viene presentando índices de inflación de más de dos cifras.

“Venimos de una caída económica del 70% si comparamos el 2013 con la economía actual. Muchas de estas cosas tienen que ver con temas estructurales. Básicamente el modelo rentista y extractivista logró que en 2021 el consumo privado haya crecido entre 11% y 21%. Para ser una potencia económica, hay que discutir con la sociedad venezolana qué tipo de economía y qué tipo de país en materia económica queremos ser. Salir de la economía rentista a una economía productiva. Salir de una economía que está controlada por monopolios estadales a una economía donde se abran los espacios de actividad económica a la participación ciudadana y privada. Salir de una economía basada en la explotación de recursos naturales a una economía basada en la gente”, acotó.

Descentralización y apertura económica: un antídoto para la desinversión

Para algunos analistas económicos es una disyuntiva pensar en el futuro económico de Venezuela. En su mayoría recomiendan la exploración de nuevas áreas económicas como el turismo y la tecnología. Para Fernández, el modelo petrolero no es excluyente de experimentar en otros mercados, puesto que ya se cuenta con la infraestructura necesaria para aprovecharlo.

Asimismo, el empresario consideró que es necesaria la descentralización para atraer mayor inversión.

Hay que recordar que en el modelo económico propuesto por el expresidente Hugo Chávez, el Estado se convirtió en propietario principal de la mayoría de área económicas, traduciéndose en la nacionalización de muchas empresas, así como en la expropiación de -aproximadamente- 1.200 compañías según la prensa nacional.

“Todas las actividades económicas donde haya ventaja competitiva hay que desarrollarla y no tiene que ser excluyente. Podemos hacer hasta turismo petrolero. Muchos venezolanos quisieran conocer un pozo petrolero o una refinería. El desarrollo de una industria petrolera como la que tuvimos nos dará facilidad de infraestructura. En Venezuela hay capacidad energética. No se trata de privilegiar un sector sobre otro, sino darle posibilidad a todos los ciudadanos de incluirse en el área económica que crean conveniente. Soltar esa visión de control, hay que generar la mayor cantidad de riqueza posible porque ella misma generará mecanismos de distribución. El Estado no va a perder sus necesidades estratégicas en determinados sectores porque no sea el dueño, para eso existen las bases del derecho. Se requiere un nuevo diseño del sector económico y entender que las inversiones que se requieren son de grandes montos y a largo plazo”, destacó el empresario.

Confianza y seguridad jurídica

Fernández aseveró que es necesaria una nueva configuración legal, así como el compromiso de todos los actores en dar estabilidad para poder atraer inversión extranjera.

Durante 2022, Nicolás Maduro dio un viraje importante en la política económica empezando a ofertar acciones de empresas estatales como Cantv y el Banco de Venezuela. Entonces se habló del entendimiento por parte de las filas del chavismo de la necesidad de aumentar su rentabilidad y flujo de caja con inyección de capital.

“Hay que hacer reformas y la sociedad debe participar en esa discusión. Qué vamos a hacer con la economía. ¿Queremos explotar todas las riquezas que tenemos, queremos guardarlas para futuras generaciones, queremos que el petróleo se quede aquí o aprovechar el tiempo que le queda como fuente energética…? No ha habido inversiones en gas en 30 años, son las mismas refinerías de toda la vida. ¿Qué vamos a hacer con la economía?”, cuestionó Fernández.

– ¿Es necesario el cambio político para mejorar la economía?

– La economía es un espacio para el encuentro y la conciliación. Si nos hemos logrado poner de acuerdo en temas políticos como los recientes acuerdos de Barbados, donde la desconfianza es mayor, yo creo que en la economía será más fácil ponernos de acuerdo. Parte de los acuerdos que se dan en materia política, deberían incluir acuerdos mínimos sobre qué se hará con la economía. Es necesario un modelo productivo en el cual cada uno de los ciudadanos tenga el espacio de participar en cualquier actividad. El Estado no ha sido eficiente en el manejo de los sectores que se ha reservado.

Empresas básicas exigen restitución del sistema eléctrico

Con respecto a las empresas básicas de Guayana, Fernández consideró que es necesario generar las condiciones para lograr la recuperación de la industria.

“Se habla de que la recuperación del sistema eléctrico se basa en 15 mil millones de dólares. ¿Tendrá el Estado este dinero a corto plazo teniendo otros temas como hospitales, escuelas, fuerzas armadas? ¿De dónde saldrá tanto dinero? Hay que entender que hay que abrirse a la inversión. A medida que pasa el tiempo, nuestras infraestructuras se están perdiendo, se están haciendo obsoletas

