Guyana reafirma su reclamo sobre el Esequibo y rechaza el diálogo con Maduro #8Nov

El primer ministro de Guyana, Mark Phillips afirmó que su país no busca el diálogo con Venezuela para resolver la disputa territorial sobre el Esequibo.

En una sesión extraordinaria del Parlamento de Guyana en la que participó Phillips este lunes, convocada para discutir la postura que tendría el país ante Venezuela, el primer ministro expresó que su gobierno no está dispuesto a dialogar con Nicolás Maduro, tras sus acciones y amenazas de los últimos meses.

“Se acabó el tiempo de la negociación. No habrá necesidad de dialogar con Nicolás Maduro. No habrá reunión entre Maduro y el presidente Irfaan Ali”, afirmó Phillips, quien calificó el referéndum como una “farsa” y una “provocación” que no tiene ningún efecto legal ni internacional.

El primer ministro recalcó que Guyana ha buscado la intervención de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como árbitro en el conflicto, que ayude a resolverlo de forma pacífica y definitiva.

Por su parte, el Parlamento de Guyana aprobó por unanimidad una resolución en la que rechaza el referéndum convocado por Maduro y lo declara como “provocativo, ilegal y sin efecto”.

