Kristhyan Benítez: El pianista venezolano nominado al Grammy Latino 2023 #8Nov

El pianista venezolano Kristhyan Benítez ha logrado cumplir sus sueños de tocar en algunos de los escenarios más emblemáticos del mundo, como el Philarmonie Hall de Berlín o el Town Hall de Nueva York, y de ser nominado al Grammy Latino 2023 al Mejor Álbum de Música Clásica por su disco “Afro-Cuban Dances”.

Su talento y su pasión por la música lo han llevado a conquistar al público y a la crítica, y a convertirse en uno de los artistas más destacados de su país.

Benítez, de 38 años, nació en El Hatillo, a 30 kilómetros de Caracas, y desde los cuatro años empezó a estudiar piano. Su formación musical se vio influenciada por los ritmos latinos que escuchaba en su casa, y por compositores como el venezolano Moisés Moleiro, el cubano Ernesto Lecuona y el argentino Astor Piazzolla. Sin embargo, su sueño era vivir y trabajar en Nueva York, la ciudad que consideraba el centro de la música. “Si lo puedes hacer aquí, lo puedes hacer en cualquier parte del mundo”, le dijo a la Voz de América.

Para lograr su meta, Benítez se trasladó a Estados Unidos, donde obtuvo el doctorado en Artes Musicales y el Artist Diploma del Boston Conservatory at Berklee. Allí también se consagró al ganar un Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Clásica en 2022 gracias al sencillo ‘Latin American Classics’.

A pesar de su éxito, Benítez no olvida sus raíces y las mantiene vivas con su música. “Venezuela es una cicatriz que yo tengo que no se va a cerrar nunca, pero estar aquí y llevar la música de Venezuela y de Latinoamérica al mundo me hace sentir orgulloso de donde vengo.

