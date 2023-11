Cedice Libertad: Calidad de los servicios en Venezuela profundiza cada día más su deterioro #15Nov

El 91% de los hogares venezolanos estima que el servicio eléctrico venezolano es muy ineficiente e ineficiente, mientras que solamente un 8% lo califica como óptimo, de acuerdo con el Monitoreo de Servicios del mes de octubre del Observatorio del Gasto Público de Cedice-Libertad, en base a una encuesta de 2.300 usuarios.

El Monitoreo hace un seguimiento además de la electricidad, al agua potable, telecomunicaciones, transporte, vialidad, recolección de desechos sólidos, gas doméstico, educación, salud y beneficio de alimentos CLAP.

- Publicidad -

Electricidad

Precisa el informe que 35% de los encuestados destacó que se incrementaron las fallas de altadensidad (apagones de más de 4 horas), incluyendo zonas del territorio metropolitano; mientras que 24% de los encuestados manifestó su desconcierto ante la falta de

comunicación durante los apagones, fallas o múltiples bajones que se han presentado últimamente en el país; el 86% de los encuestados manifestó su inconformidad con el proceso de registro del Plan “Borrón y Cuenta nueva” debido a que consideran que ha generado incertidumbre y una tensión innecesaria.

62% de los encuestados destacaron que la insinuación de aplicación de multas durante la ejecución del Plan “Borrón y cuenta nueva” requería la definición de programas de compensación a los miles

de venezolanos que han perdido sus electrodomésticos o equipos por los apagones.

Los 5 principales puntos de dolor en el servicio eléctrico

1.- Se estima que 8 de cada 10 venezolanos destaca que el servicio eléctrico es inestable e intermitente

2.- Se denuncia que al menos, 5 veces por día se registra una falla o bajón en la intensidad eléctrica.

3.- No existen medios de pago y las tarifas son relativamente

bajas, el servicio es muy deficiente.

4.- El poco mantenimiento que se ejecuta se enfoca en

soluciones coyunturales, no estructurales.

5.- Hay poca sensación de certidumbre y confianza en la

actual administración

- Publicidad -

Algunos datos sobre el servicio eléctrico

Promedio de horas sin suministro eléctrico y la Sumatoria de fallas en el servicio eléctrico, revela que el promedio va entre 0, 5, 10 y 15 horas, siendo las entidades 10 más afectadas: Mérida, Zulia, Falcón, Barinas, Lara, Trujillo, Nueva Esparta, Bolívar, Anzoátegui y Táchira con promedios entre 10 y 15 horas.

En cuanto a la sumatoria de fallas, van desde 0, 500, 1000, 1500 y 2000, siendo las entidades más afectadas: Zulia, Táchira, Mérida, Falcón, Barinas, Monagas, Lara y Miranda, que acumulan entre 1500 y 2000.

Agua

El 76 De los encuestados registró el incremento en la cantidad de fallas con el suministro de agua, destacaron inconsistencia en el periodo de racionamiento y la presencia de tierra en el agua; mientras que el 82% de los encuestados considera que, a pesar de la ejecución de mantenimientos, en el servicio no se percibe una mejora ni en continuidad ni en calidad; el 78% De los encuestados consideran pertinente la apertura de un canal de interacción con la empresa prestadora del servicio, no solo para canalizar las denuncias, sino también las dudas, solicitudes de mantenimientos y alertas y el 18% de los encuestados, destacó el uso de manantiales o pequeños embalses para la captura de agua para el uso y consumo.

Dicha agua únicamente es hervida para el consumo, para el uso doméstico como limpieza no es tratada.

Los cinco principales puntos álgidos en cuanto al servicio de agua:

1.- Los cronogramas de racionamiento generalmente se incumplen.

2.- El suministro de agua es heterogéneo. En algunas zonas puede llegar el agua cada 4 días, en otros casos, cada 20 días o más.

3.- No existen medios de pago y las tarifas son bajas, el servicio es muy deficiente.

4.- El poco mantenimiento que se ejecuta se enfoca en soluciones coyunturales, no estructurales.

5.- Existen muchos botes de agua en las calles.

Por otra parte, se advierte que el 14% de los encuestados ha tenido que pagar entre USD 20 y USD 50 mensuales a los cargadores de agua para el uso doméstico; mientras que el 89%De los encuestados resalta la importancia de la transparencia en la gestión, considerando que dicha administración actualmente no lo es.

Transporte

En el sector transporte, el 81% De los encuestados considera que al menos escucha en la radio o presencia un accidente con intervención de un motorizado. El llamado de estos usuarios es la eficiente aplicación de las leyes; un 79% de los encuestados considera que el transporte público es “caótico” y “desordenado”. Hacen un llamado a la aplicación de las norma; el 62% de los encuestados manifestó su inconformidad con el aumento de las tarifas de transporte, debido a que el servicio es cada vez más ineficiente; un 58% de los encuestados debe emplear entre 2 y 3unidades de transporte para completar su trayecto, hay pocas rutas directas. Con la tarifa actual, un caraqueño debe usar entre 30 Bs y 60 bs diarios, lo que representa casi USD 2 diarios.

Los 5 principales puntos sensibles en el transporte público:

1.- Más del 60% de las fallas en el parque automotor se deben a la ineficiente calidad del combustible y su suministro

2.- 7 de cada 10 accidentes viales está relacionado con la ineficiente aplicación de normas y leyes de tránsito.

3.- Más del 70% del parque automotor está obsoleto.

4.- No existe una programación de transporte en ciudades ni pueblos. El ciudadano desconoce su comportamiento.

5.- Coexiste un incumplimiento general de las normas del transportista y del peatón.

Cifras significativas; el 71% de la población utiliza transporte público; 20% transporte privado y 9% carro propio; mientras 91% tarda entre 30 minutos y 1 y 2 horas; 1% menos de 30 minutos y 8% menos de dos horas.

Vialidad

En cuanto a vialidad el 76% de los encuestados asegura que, si no se ejecuta un plan de mejora de la vialidad, las actuales lluvias deteriorarán las calles y avenidas; 7 de cada 10 encuestados asegura que, si no se ejecuta un plan de mejora de la vialidad, las actuales lluvias deteriorarán las calles y venidas77% Considera que las vías del país son inseguras pues no tienen buen alumbrado ni gozan de vigilancia, al tiempo que tienen muchos baches o huecos; 62% de los encuestados manifestó su insatisfacción con los huecos o baches en las vías, afectando no solamente a conductores sino también a peatones; un 71% de los encuestados destaca que aproximadamente cada 100 mts se encuentra un hueco, bache o desnivel en la vía, generando fallas en los vehículos71% de los encuestados destaca que aproximadamente cada 100 mts se encuentra un hueco, bache o desnivel en la vía, generando fallas en los vehículos; 60% destacó que las vías del interior del país reciben mantenimiento en periodos muy prolongados, por tal razón las carreteras están sumamente deterioradas y 58% de encuestado aplaude el reacondicionamiento de plazas y espacios públicos, pero solicita atenciones sobre la vialidad circundantes.

Los 5 principales puntos sensibles en el área de vialidad:

1.- Los venezolanos consideran que la vialidad presenta demasiados huecos, al menos, 2 cada kilómetro.

2.- Sólo hay alumbrado en las vías principales. Las calles y carreteras tienen poca luz durante la noche.

3.- Al menos 3 de cada 10 semáforos presentan una avería.

4.- El rayado y las pasarelas reciben poco mantenimiento.

5.- Hay poca sensación de seguridad en las vías en cualquier hora del día.

El 92% de la población asegura que la vialidad es muy ineficiente e ineficiente; 6% buena y 2% óptima.

Recolección de desechos sólidos

El 63% de los encuestados destaca que en su localidad no pasa el servicio de recolección de desechos; un 75% de los encuestados considera que, a pesar de la coexistencia de más de 4empresas en el área metropolitana, no se perciben mejoras en la recolección, cobertura y calidad del servicio; 80% de los encuetados considera que el servicio más costoso de la plantilla, en el caso de los emprendedores deben disponer de su cuota porque si no enfrentan sanciones o cortes; 78% considera que las personas en situación de calle agravan el problema al abrir las bolsas y escarbar los desechos en búsqueda de alimentos u otras cosas; 84% asegura que las cuadrillas de recolección no poseen equipos e implementos necesarios para hacer una recolección y compactación eficiente de los residuos, aunque la tarifa sea incremental; 62% de los encuestados denuncia que la tarifa es cada vez más alta y la frecuencia de recolección no aumenta.

Los 5 principales puntos de dolor en la recolección de desechos sólidos:

1.- La población no contribuye con la separación de losdesechos y hay un alto grado de inconciencia sobre el tema.

2.-Las empresas prestadoras de servicios carecen de nversión en equipamiento e insumos

3.-El proceso de compactación y tratamiento de los desechos es ineficiente.

4.- Hay poca cultura de tratamiento de los desechos

5.- Los ciudadanos desconocemos los verdaderos efectos que trae consigo el mal manejo de los desecho

Telecomunicaciones

El 81% de los encuestados esperaría mejoras toda vez que se han incrementado las tarifas y se han intensificado los esquemas de cobro, pero no las han percibido; un 74% de los encestados ha migrado a una solución de internet privada, cuyos precios oscilan entre 20$ y 60$ mensuales. Las empresas que prestan estos servicios, en la mayoría de los casos, tienen entre 2 y 4 años en el mercado; 8% de los encuestados asegura que ha obtenido respuesta a su requerimiento, aunque la gestión haya tardado mucho tiempo en resolverse y el 11% de los encuestados, tiene confianza en que la actual administración de empresas públicas de telecomunicaciones mejore el servicio pronto.

Los cinco puntos más sensibles en las telecomunicaciones:

.- Al menos 4 de cada 10 tiene fallas o tiene inhabilitada su línea fija CANTV por más de 2 años, sin respuesta.

2.- La velocidad de internet es muy deficiente. Es muy intermitente e inestable.

3.- A pesar de que la tarifa se ha incrementado el servicio sigue siendo ineficiente.

4.- Las jornadas de mantenimiento requieren cobros adicionales

5.- El catálogo de servicios está cada vez más reducido

Gas doméstico por bombonas

El 83% es la proporción de requerimiento del servicio de gas por bombona; un 58% de los encuestados asegura que ha tenido que pagar entre USD 10 y USD 40 para que su esquema de llenado sea más frecuente; 22% de los encuestados ha tenido que pedir permiso en su trabajo para esperar el camión que traslada el gas, afectando su estabilidad laboral; 44% de los encuestados considera que, aunque la frecuencia a mejorado, algunas semanas deben esperar porque se le da prioridad a otra localidad; 68% de los encuestados ha optado por pagar tarifas extraoficiales a los llenadores para obtener referencias en el suministro y 1 de cada diez ha adquirido una cocina eléctrica, aunque con el temor de que se caiga el servicio eléctrico al momento de usarla.

Los cinco puntos más sensibles con el gas doméstico

1 .- Los venezolanos destacan las inconsistencias en el esquema de reemplazo de las bombonas.

2.- El parque de bombonas está obsoleto, sólo 2 de cada 10 bombonas tiene nuevo diseño y tecnología

3.- Los ciudadanos han optado por pagar tarifas extra a los llenadores para obtener un servicio preferencial

4.-El tiempo de reemplazo es a discreción de los llenadores o distribuidores

5.- El reemplazo usualmente requiere mediodía para ejecutarlo.

Educación

Un 52% de los encuestados aseguraron que sus hijos o representados no han asistido a la primera clase de matemática o física en el nuevo año escolar, por falta de profesor; 69% de los encuestados destacó que el colegio o liceo de su representado no estaba apto para recibir el nuevo año escolar, por lo que debieron pagar alguna cuota extra de entre USD 2 y USD 15 para apoyar con las reparaciones; un 42% de los encuestados destacó que sus hijos o representados suelen comentar la falta de insumos para el aprendizaje: libros, papelería y hasta los bolígrafos para los docentes en instituciones públicas; 69 de los encuestados destacó que el colegio o liceo de su representado no estaba apto para recibir el nuevo año escolar, por lo que debieron pagar alguna cuota extra de entre USD 2 y USD 15 para apoyar con las reparaciones y un 48% de los encuestados destacó que el servicio de comedor que antes disfrutaba su hijo o representado está paralizado por falta de insumos.

Algunos datos sensibles de las escuelas públicas:

1.- El 74% de las escuelas tienen déficit para cubrir los

servicios de educación y alimentación de calidad

2.-El porcentaje de deserción escolar crece año tras año, la principal razón es la búsqueda de fuentes de ingreso familiar

3.- La falta de profesores por la deserción docente ha causado empeoramiento de la calidad educativa

4.-No existe una conexión social cercana entre la comunicad y los estudiantes

5.- Sólo 1 de cada 10 escuelas cuenta con mecanismo infraestructurales para discapacitados

Datos específicos sobre las escuelas:

1.- Según los datos de la Asociación Civil Con la Escuela, sólo el 12% de las escuelas cuenta con pupitres para estudiantes zurdos. Así como también resaltaron que sólo el 8% está apto para niño, niñas o adolescentes con problemas de movilidad o uso de sillas de ruedas.

2.- El 40% de las escuelas no cuentan con toda la plantilla profesional para el año escolar, asimismo, más de 60% de los colegios y liceos no formaron parte del programa de refacciones, por lo que tienen pupitres, sillas y escritorios deteriorados.

3.- El 38% de las escuelas encuestadas presentan fallas en el servicio eléctrico, 72,2% reporta deterioro o ausencia del servicio de conexión a internet y 49,6% reporta mal servicio o no disponer de suministro de gas.

Infraestructura hospitalaria:

Entre US$ 6.000 y US$ 7.500 es el precio de los insumos necesarios para una operación cardiovascular de alto impacto. Los encuestados destacaron que deben agrupar todos los insumos para programar la operación; un 35% Un 35% de los encuestados destacó que debido a la falta de insumos, los residentes suelen solicitar una lista cuyo costo asciende a los 20 USD para la colocación de un yeso; más del 40% de los encuestados sostuvo que tuvo un familiar recluido en un hospital o ambulatorio público, lo que lo obligó a tener que correr con todos los gastos médicos como exámenes o estudios, y los insumos y alimentos del paciente y el acompañante y el repunte de casos de dengue ha generado colapso en algunas instituciones de salud, lo que exige a los médicos y residentes solicitar al paciente a cuidarse desde casa por falta de insumos y cama.

Algunos datos sobre hospitales:

Sólo 1 de cada 10 CDI está en funcionamiento. Lo que obliga a las personas a movilizarse a instituciones más grandes, aunque no siempre son atendidos; en el interior de país, la medida no es exacta, pero 7 de cada 10 ambulatorios está cerrado por falta de insumos, mas y médicos; los servicios de oncología trabajan a menos del

30% de su capacidad instalada, atendiendo a menos del 15% de la demanda; el equipamiento médico es cada vez más obsoleto, 6 de cada 10 máquinas requieren mantenimiento y debido a los altos costos se han postergado; las intervenciones quirúrgicas que se practican en hospitales se ejecutan con técnicas poco innovadoras por falta de equipos e insumos.

Distribución de Bolsas de Alimentos CLAP

El 72 de los encuestados asegura que no utiliza todos los insumos que llegan en la bolsa CLAP debido a su mala calidad; 62% resaltó que existen irregularidades con la distribución y los insumos. Así como también con la definición de tarifas extra para que la comunidad sea puesta en prioridad; sólo el 4% de los encuestados asegura que necesita la bolsa para subsistir siendo ese el único medio de alimentación al mes y 86% preferiría que se eliminen esos servicios de distribución, pues son ineficientes, con la esperanza que de mejore la economía para que puedan comprar lo que necesiten por medio de su trabajo.

Datos sobre la distribución de alimentos CLAP

.-La calidad de los mecanismos de distribución y de los insumos es deficiente; al menos el 50% de las personas que reciben la bolsa venden o intercambian parte de los insumos pues consideran son de muy mala calidad; No todas las bolsas con iguales, para los

Empleados públicos emplean productos de mejor calidad que para los ciudadanos; en zonas con graves problemas de acceso, el pago por concepto de trasporte sobrepasa el valor de la bolsa y Los cronogramas de distribución no son consistentes

Las cifras de Monitoreo del Observatorio del Gasto Público de Cedice, evidencia que los servicios en el país, cada día son más deficientes.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí