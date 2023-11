Oswaldo Vigas bate récord histórico en subastas Sotheby’s de arte latinoamericano #20Nov

El artista venezolano Oswaldo Vigas logró un nuevo hito en su carrera al vender su obra “Concitadoras” por US$ 444,500 en la casa de subastas Sotheby’s de Nueva York.

La pintura, realizada en 1972, forma parte de su período de Geometría Lírica y fue adquirida por una colección privada de Asia. El precio alcanzado supera el récord anterior del artista, establecido en 2015 con la obra “Paraíso Inconcluso”.

La subasta de Sotheby’s, realizada entre el 14 y el 16 de noviembre, ofreció obras de los artistas latinoamericanos más reconocidos, como el cubano Wifredo Lam, el mexicano Rufino Tamayo y la venezolana Gego.

Entre las obras más destacadas se encuentran “Sin título” de Lam, que se vendió por US$ 1,512,000, “Mujer en la noche” de Tamayo, que alcanzó US$ 1,270,000 y “Dibujo sin papel 79/1” de Gego, que llegó a US$ 406,400.

“Sin título” Wilfredo Lam “Mujer en la noche” Rufino Tamayo

Otros artistas venezolanos que también tuvieron una buena acogida en la subasta fueron Jesús Soto y Carlos Cruz-Diez, con sus obras “Baguettes rouges et noires” y “Physichromie No. 634”, que se vendieron por US$ 279,400 y US$ 304,800, respectivamente. Estos resultados demuestran el interés y la valoración que tiene el arte latinoamericano en el mercado internacional.

El récord de Oswaldo Vigas se produce en el marco del homenaje que le rinde el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México (MAM) con la muestra “Oswaldo Vigas: Mirar hacia adentro”. La exposición, que se inauguró el pasado 9 de noviembre, reúne más de 100 obras del artista, que abarcan desde sus inicios hasta sus últimos años de vida. La muestra estará abierta al público hasta el 28 de febrero de 2024.

