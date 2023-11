Ecarri rechaza a políticos que coinciden con el «delincuente» de Guyana: «El voto siempre es necesario” #24Nov

Su rechazo categórico a los políticos venezolanos que -a su juicio- coinciden con quien citó como el delincuente presidente de Guyana, y dijo que el voto siempre es necesario, hizo público el candidato independiente a la presidencia de la República, Antonio Ecarri.

En la cruzada nacional que adelanta el también presidente nacional del Lápiz para educar en torno a la importancia del territorio Esequibo, advirtió que nunca más puede volver a Venezuela el “fantasma de la abstención”.

- Publicidad -

«Hemos pasado 20 años exigiendo al Gobierno que le consulte al país las políticas más importantes que trascienden del Estado y los Gobiernos. El artículo 71 de la constitución es muy claro. Una materia de especial trascendencia nacional, como el tema de la política exterior, lo llevamos a referéndum (…) Por qué vamos a tener miedo que el país ratifique las cinco preguntas», reflexiona en un encuentro con la prensa en el estado Falcón.

Ecarri subrayó, que las cinco interrogantes que se someterán a la elección popular el próximo 3 de diciembre se trata de una materia que siempre ha defendido. Entre estos reiteró el reconocimiento de la soberanía de Venezuela en territorio Esequibo, la legitimidad del Acuerdo de Ginebra y el desconocimiento de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

«Yo no creo que haya dos millones de venezolanos, 10% del Registro Electoral, los que decidieron ir a las primarias internas de la MUD, que decidan no votar en el tema del Esequibo. El voto nunca está demás y a mi lo que me suena todo esto es el fantasma de la abstención otra vez», planteó el dirigente político.

- Publicidad -

En este sentido, recrimina directamente a la dirigencia política tradicional venezolana de ser quienes tienen a Nicolás Maduro en Miraflores: «Que hoy sea Nicolás Maduro el que esté gobernando este país es porque aquí hubo una oposición que llamó a abstenerse, ese es el problema (…) ¿sino vamos a votar cómo los sacamos?».

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí