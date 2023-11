Voto Joven Lara: Solicitamos al Registro Electoral la apertura de 1.500 puntos de inscripción #24Nov

Una vez más, los jóvenes larenses exigen ante la oficina principal del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el estado Lara, ubicada carrera 24 con calle 6 de la urbanización del este de Barquisimeto y la única habilitada actualmente; la instalación de puntos de inscripción en toda la región.

“Hoy estamos acompañados acá por Gritemos con Brío y por la Red Joven del estado Lara, consignando este documento al Consejo Nacional Electoral solicitando la apertura de 1.500 puntos de inscripción al registro electoral”, expresó para El Impulso el coordinador de Voto Joven Lara, Diego Sánchez.

La cantidad exigida es en todo el territorio nacional, ya que estiman que “existe una brecha de más de 3 millones y medio de jóvenes que no están inscritos en el registro electoral; es necesario poder cerrarla y el ente rector debe cumplir con las obligaciones para ello”. En este sentido, solicitan además que sea habilitado en el exterior, “entendiendo que tenemos más de 8 millones de venezolanos en el exilio, y es necesario que se les garantice su derecho a participar, su derecho a votar y a decidir”.

Según Sánchez, más de 120.000 jóvenes no están inscritos en el Registro Electoral, y que por lo menos en Lara se debe efectuar un estudio demográfico para determinar la cantidad de jóvenes que no están inscritos; mientras resaltó que los municipios Iribarren y Torres es “donde más población no inscrita se encuentra, se estima que por lo menos en el municipio Iribarren deben existir aproximadamente unos 30 puntos distribuidos en las parroquias del municipio”.

Denunciaron también que “hace unas semanas cerró un proceso supuestamente de inscripción de puntos móviles que desconocíamos totalmente; donde se encontraban, no fueron anunciados por el Consejo Nacional Electoral, fue una jornada sumamente expedita, y los pocos puntos que se lograron concretar, conseguir ni siquiera estaban identificados como puntos de inscripción”.

