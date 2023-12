AvanceIMP Reportan fluidez en centros de votación al oeste de Barquisimeto #3Dic

Electores y miembros de los centros de votación ubicados en la parroquia Guerrera Ana Soto, al oeste de Barquisimeto reportaron que la jornada electoral ha transcurrido con fluidez y sin problemas al momento de la apertura de las instalaciones.

La mañana de este domingo, el equipo periodístico de El Impulso inició un recorrido por los centros de votación en Barquisimeto durante la jornada electoral del referendo consultivo sobre el Esequibo.

González también señaló que esperan tener mayor participación en horas de la tarde, que es cuando asistirán a votar las personas “cristianos evangélicos”, que asisten a sus templos en la mañana.

En la Unidad Educativa Juan José Guerrero algunos electores destacaron que asistieron a ejercer su derecho al sufragio por la recuperación del Esequibo y la patria, el elector consultado dijo que lo animó a votar “la patria”, como forma de valorarse y valorar a su hijo.

“Si yo no valoro la patria, no me valoro a mi mismo, si yo no valoro la patria, tampoco valoro a mi hijo, porque el futuro de mi hijo es la patria”, dijo la persona consultada.