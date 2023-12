OPINIÓN Picapedrero: A la Historia voy… Los presidenciales de Lara #4Dic

Rafael Andrés Montes de Oca

Había nacido en Barquisimeto, 2 de julio de 1930, allí fallecería el 20 de abril de 2012 y en una entrevista confeso que: “Mi vida transcurrió entre la suerte y el destino”. Ahora, ¿que entendía Montes de Oca, como cristiano de convicción y formación por tan complejos calificativos, ante las probabilidades de la política a la que dedicó su vida?

Efectivamente, Montes de Oca es reconocido como el político más carismático del siglo XX larense y merece una biografía y no esta nota. Con una cultura general, inteligente y sociable, se haría el máximo líder social cristiano en el estado Lara, donde formaría parte de una generación que estudiaría en el Colegio “La Salle” (Barquisimeto) que con el correr del tiempos serian, intelectuales, candidatos presidenciales, ministros,

parlamentarios, embajadores, gobernadores, muchos compañeros suyos en COPEI, con la aspiración de hacer Presidente de Venezuela, a un integrante de aquelĺa generación, Luis Herrera Campins, en cuya primera oportunidad se opusiera con todo el poder al Presidente Rafael Caldera y como se dice … “a la segunda va la vencida”, Herrera Campins se convertiría en “Jefe de Estado” (1979-1984) y su ministro del Interior sería Rafael Andrés Montes de Oca, promovido como sucesor, viendo llegada su oportunidad, consciente, que se debía enfrentar al fundador del partido y llegado el momento, al ser entrevistado por el prestigioso programa de opinión “Buenos dias” (20.05. 1982) con Sofía Imber y Carlos Rangel, se definiría así…

En la búsqueda de la candidatura presencia al 24-03-1982, de nuevo entrevistado en “Buenos dias” Sofía Imbert diría: — El pasado miércoles se proclamó oficialmente la precandidatura de Montes de Oca y será difícil no decirle «Pepi» a lo largo del programa, y yo le preguntaba de dónde viene eso y me dijo que en el interior, todos tenemos sobrenombre… Un gran sector de la opinión pública no entiende lo que está pasando, porque dicen que tú ya estás convencido de que Rafael Caldera tiene ganada la mayoría del partido, inclusive dirigentes muy serios de tu partido, han dicho que Caldera ya ganó y lo demuestran numéricamente con unos números que sacan, y entonces dicen que no entienden el porqué de esa pugnacidad tuya, o esas ganas de pelear, o esas ganas de demostrar fuerza cuando es como amor al arte… respondiendo Montes de Oca — La verdad es que yo estoy participando en un proceso interno dentro de COPEI y no precisamente para pelear, entendida la pelea como un combate donde hay una confrontación radical entre posiciones también radicalmente distintas; estoy participando en COPEI en un combate muy entrado y coincidente en la realidad interna del partido, y donde existen perfectas y claras posibilidades de victoria —

Como hecho curioso, el entonces aspirante presidencial por el partido Acción Democrática Jaime Lusinchi, de personalidad carismática como Montes de Oca, tenía como slogan “Jaime es como tú” sugiriéndole la entrevistadora que: … A ti te iría bien: «Pepi es como tú». Respondiendo: — Lo que pasa es que ese eslogan lo inventaron antes para mí en Maracay, en la primera reunión de Maracay se dijo: «Pepi sencillo como tú», es algo muy parecido –

Las precedentes citas vienen al caso, porque ambos aspirantes, Lusinchi y Montes De Oca, lucían favoritos para una contienda polarizada hasta que, una sorpresiva reunión entre el Presidente Herrera Campins, Rafael Caldera y Montes De Oca, decidirián el retiro del último ¿el que ocurrió? Está aún en el laberinto de las especulaciones, lo cierto e histórico es que, Jaime Lusinchi al saberlo le llamaría sin constatarlo, hablando con su esposa, doña Graciela de Montes de Oca – dile a Pepi, que gracia a él, voy hacer Presidente de Venezuela – y a la Historia voy, Victoriosa o vencida, con la interrogante ¿Por qué Rafael Andrés Montes De Oca no fue Presidente de Venezuela?

Jorge Ramos Guerra

[email protected]

