Yuraima Redondo, la ingeniera ambiental venezolana que brilla en Canadá #4Dic

Yuraima Redondo es una ucevista de pasos firmes que ha sabido aprovechar las bondades de la educación recibida en Venezuela para intentar salvar a la tierra de la emergencia climática, mediante el reciclaje, la reutilización y la reducción.

Graduada de la Universidad Central de Venezuela (UCV) como ingeniero química, Yuraima siempre tuvo una pasión por el cuidado del planeta y el desarrollo sostenible. “Para mí, haber estudiado en la Universidad Central fue algo que me enseñó esa dedicación, esa ganas de echar pa’ lante que tanto nos representa a los venezolanos. Hoy en día en mis trabajos siempre me dicen, quiero alguien como tú, alguien que esté dispuesto a todo, a buscar nuevas ideas. Y la verdad esos halagos significan que eso que me dejó mi universidad sigue en pie“, dijo con orgullo en entrevista para el medio La Patilla.

Su añorada casa de estudios también le abrió las puertas a una especialización como ingeniero ambiental en el politécnico de Torino, Italia, donde asegura, no solo reforzó sus conocimientos, sino que cosechó grandes amistades.

“Viví dos años en Italia, mientras estudiaba mi máster en ingeniería ambiental, como parte de la obra de titulación que tiene con la UCV. Fueron 2 años increíbles, viaje, conocí muchísima gente, sitios nuevos, la cultura europea, me enamoré del vino, aprendí del fútbol. Años de estudiante que uno recuerda con mucho orgullo“, aseguró a La Patilla.

Al culminar sus estudios en Italia se radicó en Canadá, donde sigue plasmando su firma como una de las mejores en su área. “Cuando llegué a Canadá me tocó estudiar para sacar mis papeles. De ahí pasé año y medio buscando trabajo, un proceso arduo de muchos altos y bajos, pero la verdad que valió la pena todo el esfuerzo. Poco a poco fui haciendo mi nombre, me reconocieron en la industria, y logré hacer ingeniería aquí en Canadá“.

En Ontario vive con sus padres, trabaja con mucho esfuerzo para seguir destacándose y en sus momentos libres intenta disfrutar al máximo la ciudad y sus costumbres. “Emigrar tiene muchos retos pero también representa oportunidades, como conocer nuevas culturas, nuevas tradiciones“, y este año, asegura, no será diferente.

Yuraima tiene planes de seguir creciendo profesionalmente, de seguir aportando su granito de arena para proteger el medio ambiente y de seguir siendo un ejemplo de venezolano que triunfa en el exterior.

