Froilán Barrios: el referéndum demostró que el Gobierno está débil #6Dic

El ingeniero y dirigente sindical, Froilán Barrios, afirmó que Maduro no cuenta con la simpatía de la mayoría de los venezolanos y que el “referéndum demostró que el Gobierno está débil”.

Barrios aseguró a Radio Fe y Alegría Noticias que la dirección del Consejo Nacional Electoral (CNE) mintió con las cifras de participación de la consulta popular sobre el Esequibo y comparó este proceso con la recolección de firmas que impulsó el partido de gobierno contra el presidente norteamericano, Barack Obama.

“Lo dijimos: a ellos no les importará mentir (…) Van a seguir en esa línea porque no les queda otra, sino presentar una falsa imagen, mientras que la verdadera imagen la presentó el electorado venezolano que decidió no ir a votar”, dijo.

Asimismo, indicó que la administración de Nicolás Maduro no le queda otra que utilizar al CNE como su “oficina consultora electoral” para, según él, producir un comunicado y decir que votaron más de 10 millones de personas.

“En esta oportunidad ni ofertando bolsas y colocando puntos rojos lograron incentivar la población. En resumen hoy el Gobierno de Maduro sale más debilitado que nunca con el referendo. No da para nada”, opinó.

El referéndum no va aportar nada

Para concluir, Froilán Barrios aseguró que este referéndum “no va a aportar nada al tema del Esequibo” y que es “tarea histórica de los venezolanos rescatarlo mediante las leyes y ejerciendo las acciones legales y legítimas que se pueden realizar en el marco de la comunidad y el derecho internacional”.

