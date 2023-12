PulsoEmpresarial Samsung Electronics es clasificada como una de las cinco mejores marcas mundiales por cuarto año consecutivo

Samsung Electronics Co., Ltd. fue reconocida hoy por Interbrand, una consultora de marcas global, como una de las marcas «Global Top 5» por cuarto año consecutivo. Interbrand publica su lista de «Mejores Marcas Globales» cada año, y en la lista de este año, se reveló que el valor de la marca Samsung alcanzó los US$ 91.4 mil millones de dólares y creció 4% año tras año.

El valor de la marca Samsung aumentó en todas las áreas de negocio en 2023 a pesar de la lenta demanda en la industria global de TI. Según Interbrand, la evaluación de Samsung Electronics se vio influenciada positivamente por lo siguiente:

Mejora constante de la experiencia del cliente en toda la empresa basada en la estrategia « One Samsung «.

«. El mayor nivel de conectividad y experiencias de juego mejoradas a través de la amplia cartera de productos de la empresa y SmartThings .

. El papel de la empresa como líder en t ecnologías innovadoras del futuro como 6G , inteligencia artificial (IA), automoción, realidad aumentada (RA) y realidad virtual (RV).

, (IA), automoción, realidad aumentada (RA) y realidad virtual (RV). Acciones consistentes para fortalecer el liderazgo en ESG a través de actividades ecológicas en todas las líneas de productos.

«Gracias al apoyo de nuestros clientes en todo el mundo, el valor de la marca Samsung Electronics ha seguido creciendo de manera constante, a pesar de un entorno empresarial desafiante en general», dijo YH Lee, Presidente de la Oficina de Marketing Global de Samsung Electronics. «Siempre nos esforzaremos por ser una marca amada por nuestros clientes liderando la innovación tecnológica, permitiendo experiencias significativas y continuando con nuestros esfuerzos de sostenibilidad».

Valor de marca impulsado por SmartThings, experiencia de juego, innovaciones líderes en la industria y liderazgo ESG

A fines del año pasado, Samsung Electronics estableció el Centro Directo al Consumidor (D2C) bajo la Oficina de Marketing Global para brindar una experiencia online y offline integrada. La compañía también cuenta con el Centro CX-MDE, que se encarga de fortalecer la experiencia multidispositivo, para aumentar la sinergia entre productos y mejorar la experiencia general del cliente.

Las asociaciones también fueron un factor importante que impulsó el valor de la marca Samsung durante el año pasado. Basado en SmartThings, que proporciona una experiencia de conectividad unificada, Samsung está fortaleciendo aún más sus asociaciones abiertas para conectar no sólo sus propios productos, sino también varios dispositivos de terceros. Además, las asociaciones con varias empresas de productos móviles, tabletas, TV, PC y monitores brindan a los clientes una experiencia de juego optimizada.

Samsung continúa invirtiendo en tecnologías líderes del futuro, como 5G/6G, IA y automoción, que permitirán y empoderarán a los consumidores del mañana. En el sector de semiconductores, la compañía fue reconocida por sus innovaciones pioneras en la industria, como la 12nm-class DDR5 DRAM, y por abordar activamente industrias prometedoras, desde la inteligencia artificial hasta la automoción y los dispositivos móviles avanzados.

ESG ha sido un punto focal importante, ya que las actividades eco-conscientes de la compañía están teniendo un impacto. Los esfuerzos de Samsung incluyen el aumento del uso de materiales reciclados, como plásticos de redes de pesca descartadas, vidrio y aluminio en Galaxy S23 y Galaxy Z Flip5ㆍFold5 series, licencias abiertas de tecnología remota de células solares utilizadas en televisores, el trabajo junto con Patagonia en el Filtro de Menos Microfibra para lavadoras y la presentación del modo de energía IA en SmartThings Energy.

Samsung reconoce los esfuerzos en cada división del negocio

Móvil

Innovación de la cámara de la serie Galaxy S23 basada en los insights de los clientes.

basada en los insights de los clientes. Lanzamiento de la campaña “Join the Flip Side”, manteniendo su liderazgo en la categoría de teléfonos plegables.

Fortalecimiento de su posición en la industria gaming para optimizar el rendimiento de los juegos en los dispositivos Galaxy trabajando con socios de juego líderes en la industria.

trabajando con socios de juego líderes en la industria. Mejoramientos constantes a la accesibilidad de sus productos y servicios, incluyendo la función «Ambient Sound» en los Galaxy Buds.

Promoción de la aplicación Samsung Global Goals para movilizar a la comunidad Galaxy y educarlos sobre las formas de apoyar los Objetivos Globales.

Redes

Innovación 5G pionera a través de liderazgo técnico como 5G virtualized Radio Access Network (vRAN) y Open RAN.

pionera a través de liderazgo técnico como 5G virtualized Radio Access Network (vRAN) y Open RAN. Fortalecimiento de su posición en la industria 5G a través de sólidas asociaciones con operadores globales de telecomunicaciones Tier 1.

Comunicación de los aspectos de sostenibilidad de la tecnología de red 5G de Samsung.

Pantallas

Consolidación del liderazgo del mercado global a través de la innovación continua de productos, incluyendo Neo QLED 8K y Micro led .

. Fortalecimiento de su posición en la industria del juego a través de productos innovadores como el Odyssey Ark , el Samsung Gaming Hub y asociaciones con servicios de streaming de juegos líderes a nivel mundial.

, el y asociaciones con servicios de streaming de juegos líderes a nivel mundial. Mejora de la accesibilidad a través de las asociaciones Relumino Mode y RNIB (Real Instituto Nacional para Ciegos).

Electrodomésticos

Mantenimiento del liderazgo global en las principales categorías de electrodomésticos , como refrigeradores y lavadoras.

, como refrigeradores y lavadoras. Mejoramiento de la experiencia del usuario durante todo el ciclo de vida del producto basándose en los conocimientos de los clientes.

Introducción de un nuevo rol para los electrodomésticos con productos Bespoke y ganar el «CES Innovation Award«, «iF Design» y más.

Semiconductores

Suministro de innovaciones pionera s en la industria, como 12nm-class DDR5 DRAM, y consolidando el liderazgo del mercado.

s en la industria, como 12nm-class DDR5 DRAM, y consolidando el liderazgo del mercado. Fortalecimiento de las asociaciones en áreas de alto crecimiento como IA y automoción.

Ampliación de las aplicaciones Exynos a dispositivos portátiles y 5G.

a dispositivos portátiles y 5G. Mejorando la credibilidad con sensores ISOCELL en smartphones insignia de los principales fabricantes.

en smartphones insignia de los principales fabricantes. Fortalecimiento constante de las comunicaciones ESG.

Las «Mejores Marcas Globales» de Interbrand se enumeran de acuerdo con la evaluación de cada valor de marca, que es el resultado de un análisis exhaustivo del rendimiento financiero de la empresa, la influencia de la marca en las compras de los consumidores y la competitividad de la misma. Es una evaluación de valor de marca con una de las historias más largas del mundo y es ampliamente reconocida por su credibilidad.

