InfografíaIMP Cardenales de Lara completa remontada y vence a Caribes #10Dic

La novena de los Cardenales de Lara (26-16) retomó la senda victoriosa este sábado ante Caribes de Anzoátegui (15-26) al concretar una remontada en el séptimo episodio y ganar con marcador de nueve carreras por cinco.

El ganador por los pájaros rojos resultó Yofrec Díaz (1-0), mientras que la derrota se la llevó Roy García (1-1), esta fue la primera victoria en la carrera de Díaz en el beisbol venezolano.

El lanzador abridor por los crepusculares fue el derecho Néstor Molina, quien solamente pudo completar 2.1 entradas, permitiendo cinco imparables y tres carreras limpias. Molina fue relevado por Michele Vassalotti (0.2 IP, 0 H, 0 CL), Williams Pérez (0.0 IP, 1 HR, 1 CL), Pedro García (1.1 IP, 3 H, 1 C, 3 SO), Luis Rico (0.2 IP, 0 H,0 CL, 1 SO), Yofrec Díaz (1.0 IP, 0 H, 0 CL, 2 SO, 1 BB), Fernando Báez (1.0 IP, 1 H, 0 CL, 2 SO), Yapson Gómez (1.0 IP, 0 H, 0 CL) y Vicente Campos (1.0 IP, 0 H, 0 CL, 1 BB).

El movimiento de carreras para Cardenales inició en el cuarto episodio, cuando Juniel Querecuto sonó triple impulsor de una carrera. Para el octavo episodio, los larenses llegaban perdiendo cinco a una, y hits consecutivos de Juan Teixeira, Javier Sanoja e Ildemaro Vargas trajeron tres para reducir la diferencia. En el mismo episodio, un elevado de sacrificio de Jecksson Flores trajo una más a la goma, y luego, Juniel Querecuto conectó grand slam y puso cifras definitivas.

Los más destacados con el madero fueron Ildemaro Vargas (5-3, 1 CI, 1 CA), Juniel Querecuto (4-3, 1 HR, 5 CI, 1 3B), Hendrik Clementina (5-3, 1 CA) y Gorkys Hernández (3-2, 1 CA, 1 BB).

Cardenales cierra la semana este domingo, enfrentando por día consecutivo a Caribes en Puerto La Cruz a partir de las 5:00 PM con Máximo Castillo en la lomita.

Información: Nota de prensa @cardenalesdice

