Deportivo Lara podría resurgir de sus cenizas #17Dic

El Deportivo Lara, uno de los equipos más emblemáticos del fútbol venezolano, es ahora una luz de esperanza para los aficionados larenses que sueñan con ver a su equipo volver a la élite del balompié nacional, esto tras la descalificación por una deuda millonaria que lo dejó fuera de la primera división en este 2023.

Según el periodista deportivo Andrés González Vilchez, existe interés de compradores que podrían asumir el control del club y saldar las cuentas pendientes con los jugadores y el cuerpo técnico. Sin embargo, el proceso no es sencillo, ya que se requiere cumplir con una serie de protocolos, investigaciones y aprobaciones administrativas por parte de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y la Liga FUTVE.

“Entre el mar de rumores que se escuchan alrededor de la institución larense, hoy la realidad es que hay una gran incertidumbre en el ‘entorno’ del equipo. Si, existió (o existe) interés de compradores sin embargo, el tema legal y administrativo se maneja con pinzas y herméticamente, lo que me parece correcto”, escribió a través de su cuenta en X el comunicador.

Ante esto, preguntó “¿puede estar en la Temporada 2024? No es fácil, el tema no es solo encontrar ‘el tipo con la plata’, es que hay que cumplir una serie de protocolos, investigaciones y aprobaciones administrativas que no son sencillas. Sin embargo, son días en los que cualquier cosa puede ocurrir. Solo queda esperar los pronunciamientos oficiales (FVF y Liga FUTVE). Hoy, lo único cierto es que quedan 35 días para: Concretar un comprador, ajustar detalles administrativos, armar un CT y armar un plantel”, agregó el especialista en fútbol venezolano.

El Deportivo Lara, fundado en 2009, se convirtió en uno de los equipos más exitosos del fútbol venezolano en el último tiempo, al ganar par de títulos nacionales y participar en varias ediciones de la Copa Libertadores. Además, cuenta con una de las mejores aficiones del país, que llegó a colmar el estadio Metropolitano de Cabudare con 45.000 personas en el año 2011.

Sin embargo, los problemas económicos comenzaron a afectar al club en los últimos años, cuando el anterior presidente, Kalil Yuseff, dejó una deuda de casi un millón de dólares con el plantel y el cuerpo técnico. Esto provocó que el equipo no pudiera inscribirse en el torneo de primera división del FutVe en el año 2023, y perdiera el cupo que había obtenido en el año 2006 con el Guaros de Lara F.C.

El gobernador del estado Lara, Adolfo Pereira, intentó salvar al Deportivo Lara, pero se encontró con que la deuda había aumentado a dos millones de dólares, debido a que aparecieron nuevos acreedores con documentos que demostraban que también les debían dinero. Ante esta situación, fue imposible que algún empresario se animara a comprar el club y asumir el pasivo.

