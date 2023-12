Por apoyar a María Corina Machado destituyen de AD al alcalde de Ayacucho #20Dic

Trabajo de www.lanacionweb.com

El equipo de Acción Democrática en el municipio Ayacucho informó que Yonnhy Liscano, quien ocupaba el puesto de Secretario de Organización de Acción Democrática, fue destituido de su cargo debido a su respaldo público a la candidata presidencial María Corina Machado.

- Publicidad -

Esta decisión ha provocado una firme reacción por parte del equipo de AD en Ayacucho.

Rafael Rosales, vocero de AD en la jurisdicción, en respaldo de Liscano, lamentó la destitución y anunció que recurrirán a la casa seccional para exigir se restituya el cargo que legalmente le corresponde a Liscano.

“Han decidido de manera arbitraria destituir a Yonnhy Liscano como secretario de Organización del comité, cargo que no se ganó en una cajita de jabón, se lo ha ganado a través de su lucha política, demostrando capacidad y liderazgo”, afirmó Rafael Rosales, acompañado del equipo político.

- Publicidad -

El respaldo de Liscano a María Corina Machado ha generado tensiones internas, evidenciando las divisiones dentro de Acción Democrática.

“Todo se debe al apoyo que ha dado a la candidata presencial María Corina Machado. Invitamos a que reflexionen, la base del partido está molesta, nosotros queremos que este país tenga un cambio verdadero”.

El equipo en Ayacucho reafirma su compromiso con los principios democráticos y buscará todas las vías legales para restablecer la posición de Liscano como Secretario de Organización.

“No vamos a permitir la destitución de Yonnhy Liscano, nos verán allá en la casa seccional reclamando los derechos que legalmente le corresponden (…) Seguimos siendo adecos, pero le damos el respaldo a María Corina Machado, próxima presidenta de Venezuela”.

Eucadio Chacón, miembro del comité municipal de Acción Democrática, también expresó su rechazo a la decisión tomada por el partido y pidió que el próximo año exista un cambio para AD:

“Aquí el próximo año, si queremos rescatar a AD y queremos reestructurar este partido, se impone una revolución interna para cambiar a toda esa dirigencia caraqueña, sacarlos y decirles que ustedes ya cumplieron su período, que ustedes ya no sirven como dirigentes de acción Democrática, y convocar a unas elecciones internas para sacar a toda esa dirigencia que ya no sirve para nada y no tienen credibilidad”.

Leer más en Diario La Nación

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí