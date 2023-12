Rafael Quiroz Serrano: Nuestros gobiernos han sido incapaces de  lograr la emancipación de Venezuela de la renta petrolera #20Dic

Los gobiernos de las mal llamadas IV y V República no tuvieron la garra, la entereza, la genialidad para haber logrado la emancipación de la renta petrolera, por lo tanto continuamos sin poder romper el cordón umbilical que nos ha tenido amarrados a la renta petrolera por más de 120 Años.

El planteamiento lo hizo el economista, profesor universitario y experto petrolero, Rafael Quiroz Serrano, durante el foro organizado por el Observatorio Venezolano de Finanzas, donde advirtió que la producción petrolera en el 2024 no superará el millón de barriles y las exportaciones oscilarán entre 800 mil y 810 mil barriles, generando ingresos por $20.000 millones, $7.000 millones más que el año 2023.

Asimismo, Serrano desmontó el mito de que tenemos en la Faja Petrolífera del Orinoco, los mayores volúmenes de petróleo del mundo, indicando que en estos momento hay ocho países que están por encima de Venezuela y que la Faja no contiene sólo petróleo, sino petróleo extrapesado, bitumen natural, gas y agua salobre.

Comenzó señalando que Chevron ha anunciado que tiene previsto invertir en Guayana, $55.000 millones, si de ese volumen invirtiera en Venezuela solo $5.000 millones, hoy estaríamos como mínimo actualizando y poniendo en funcionamiento una sola de las 6 refinerías que tiene nuestro parque refinador; solamente con Amuay que tiene una capacidad instalada de producción de 630.000 barriles diarios, lo cual sería suficiente para satisfacer la demanda nacional del parque automotor nacional, afirmando tener la seguridad de que con solo 5.000 millones dólares se lograría el objetivo de abastecer el mercado nacional, sino que aparte de eso tendríamos no menos de 500.000 barriles diarios de combustibles para exportar.

Explicó Quiroz que la capacidad instalada del Complejo Refinador de Paraguaná es de 970 mil barriles diarios, de los cuales Amuay aporta 630.000 B/d y Punta Cardón 330.000 b/d, ratificando que Chevron mantiene su posición, ya se dieron las concesiones, algunas en aguas profundas, por cierto en litigio que pertenece al Mar Territorial de la Guayana Esequiba que se está disputando actualmente, señalando que no hay posibilidad de que eso varíe, más allá de las concesiones que el Presidente Maduro pretende dar a algunas transnacionales.

“A mí me gustaría saber cuál empresa petrolera transnacional, se va a meter en una concesión otorgada por el Gobierno venezolano en un territorio en disputa, donde el gobierno venezolano no tiene ni control militar, ni control económico, ni control territorial ni de ninguna especie, ni siquiera geopolítica”.

Estima que visto este escenario, considera que PDVSA no tiene intención de aumentar su producción para el año 2024, más allá de los 200 mil barriles, que podría aportar a través de Petroboscan, Petroindependiente y Petroindependencia, afirmando que la parte de la Faja va a continuar igual, destacando que esto es significativo porque significa 45.000 b/d de aumento.

Quiroz advierte que la producción petrolera venezolana en el 2023, va a cerrar con un promedio anual de 756.000 millones de b/d y para el 2024 podría estar cerrando si se lo propone y hace un buen trabajo, con una producción de 900.000 b/d., lo que reflejaba un aumento de 146.000 b/d más de lo que está cerrando este año, pero de allí no podría pasar.

Descarta Quiroz las estimaciones del Ministro de Petróleo, de cerrar el año 2024 por encima 1 millón de barriles diarios, afirmando que incluso en consultas con otros economistas, no le dan los números, afirmando que las exportaciones petroleras el próximo año, podrían estar fluctuado entre 800.000 y 810.000 b/d, para un valor de exportación de $20.000 millones, unos $7.000 millones más de los que aportaron las exportaciones en el 2023, estimándose un aumento en el valor de exportación de 45%.

Alerta Quiroz que en la Ley de Presupuesto de 2024, donde se aspira un ingreso por renta petrolera de $12.000 millones, no se toma en consideración el precio de referencia, que es determinante para la fijación del presupuesto de ingresos.

Reconoce que la OPEP Plus ha sido exitosa con las medidas que ha estado aplicando de manera eficiente y oportuna, para mantener el equilibrio de los precios del petróleo en los mercados internacionales y también entre la oferta y la demanda, calificando como acertados los recortes aplicando, señalando que se ha anunciado para el año próximo un recorte de 2 millones de b/d, de los cuales Saudi-Arabia aporta 1 millón de barriles, el otro millón se reparte entre el resto de los 23 países.

Se pone interesante el mercado petrolero a partir del próximo año, nosotros continuamos sin poder romper el cordón umbilical que nos ha tenido amarrados a la renta petrolera por más de 120 Años y no hemos podido hacer mayor cosa, lamentablemente nuestra dirigencia de siempre, se han comportado en forma muy dependiente del petrolero, no tuvimos la garra, la entereza, la genialidad para haber logrado la emancipación de la renta petrolera, lo que llamó la descentralización del ingreso fiscal, no se hizo nada y aquí nos encontramos amarraron a un mercado petrolero bastante volátil, controversial y controvertido a su vez.

El mito de la Faja del Orinoco

Rafael Quiróz, señala por otra parte, que la Faja del Orinoco, ya no es atracción que a manera de trofeo codiciado, se exhibía al mercado internacional de los hidrocarburos en la década de los 90, dejó de ser importante para el mercado mundial de petróleo, una vez que aparecieron otras fajas, agregando que hemos mitificado la Faja y creemos que los 277.000 millones de barriles que allí se encuentran son recursos de hidrocarburos, agregando que la certificación que Hugo Chávez mandó a hacer en el año 2007, no habla de petróleo como reserva, sino de recursos de hidrocarburos que incluye petróleo extrapesado, gas(92.000 millones b/gas) , bitumen natural (90.000 millones de b ) y agua salobre explicando que el bitumen es.

un petróleo de mala calidad, no sirve sino se mejora y no lo recibe ninguna de las 974 refinerías que hay en el mundo, incluyendo las 153 de Estados Unidos, es un petróleo que nadie quiere dónde está y como está.

La Faja Petrolífera del Orinoco en Venezuela, es la novena Faja Petrolera en el mundo, pero no es cierto que es la primera, lo cual no es cierto, antes están Arabia Saudita, Irak, Canadá, Irán, Rusia, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

“La posición de Venezuela no es nada despreciable, ya que de 105 países que en el mundo producen petróleo y de 52 países que producen y exportan, es interesante, pero es bueno tener claro que no somos el primer país en reservas del mundo, tal como se sigue señalando y si lo éramos hasta la década de los 90”.

Ratifica que a este gobierno se le hizo tarde en buscar la emancipación de la economía venezolana de la renta petrolera, y ello además de su desprecio por la ciencia económica, le están pasando una alta factura, no vendrán a Venezuela empresas transnacionales serias y responsables y que cuiden su capital, mientras que en el país no haya una estabilidad política y no se reduzca la crisis económica profunda por la que estamos atravesando desde hace 20 años, dijo Quiroz Serrano.

