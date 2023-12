Encuentro Ciudadano exige cumplimiento del Acuerdo de Barbados #22Dic

Desde el momento en que la ingeniero industrial María Corina Machado resultó electa candidata única y unitaria de la oposición venezolana, Encuentro Ciudadano decidió no solamente darle, como se había establecido en la Primaria, todo su apoyo, sino hacer todos los esfuerzos para contribuir a fortalecer la unidad y que su triunfo, que debe darse exitosamente el próximo año, permita lograr la transformación de Venezuela, declaró Simón Yústiz, exdiputado de la Asamblea Nacional y presidente de Encuentro Ciudadano en Iribarren.

En este sentido, consideramos positivo el paso que dió la candidata al solicitar formalmente y con argumentos jurídicos bien fundamenta y dos por su equipo de abogados, solicitar, como se había establecido en el Acuerdo de Barbados entre la representación del régimen y la Plataforma Unitaria Democrática, la revisión de su caso por parte del Tribunal Supremo de Justicia, ya que no existe ninguna acusación, ni mucho menos juicio alguno, para estar inhabilitada como extraoficialmente se ha venido informando.

Es por ello, agregó, que Encuentro Ciudadano exige al gobierno el cumplimiento del Acuerdo de Barbados, en el cual ha quedado establecido el respeto entre las partes y, por supuesto, que la candidatura de la oposición tiene que ser respetada, tal como rezan los derechos políticos que tenemos los venezolanos de elegir y ser elegidos cuando cualquier aspirante lo decida y no haya sido condenado por delitos contra el Estado venezolano.

María Corina Machado no ha sido notificada por la Contraloría General de la República, organismo éste que está obligado a velar por los recursos y bienes del Estado, pero que nuestra candidata no ha incurrido en hechos irregulares porque no ha tenido funciones administrativas.

Además, no ha sido enjuiciada por ningún tribunal y, por tanto, está limpia su trayectoria política, razón muy poderosa para que pueda aspirar legítimamente a la presidencia de la república.

Encuentro Ciudadano, dijo para concluir Yústiz sus declaraciones a El Impulso, está muy atento a todo lo que está ocurriendo y preparado para llevar a cabo su trabajo el próximo año, cuando deben realizarse las elecciones presidenciales que, según lo firmado en Barbados, debe ser en el segundo semestre del 2024.

