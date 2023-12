El principal opositor ruso, Alexei Navalny, fue encontrado en una colonia penitenciaria en el Círculo Polar Ártico después de tres semanas sin contacto con sus abogados, luego de que estuviese enfermo, se le negara la comida y permaneciera en una celda sin ventilación, según informes de Associated Press.

Su portavoz, Kira Yarmysh, confirmó que Navalny se encuentra en la ciudad de Kharp, en la región de Yamalo-Nenets. Aseguró que Navalny está “bien, al menos lo más posible después de una etapa tan larga” y que ha sido visitado por un abogado.

Navalny, cumple una condena de 19 años por extremismo y había estado detenido en la región de Vladimir.

La región es conocida por sus inviernos largos y severos. Leonid Volkov, estratega jefe de Navalny, describió la colonia como el “nivel más alto posible de aislamiento del mundo” debido a su inaccesibilidad.

«Lo enviaron deliberadamente a esta colonia en particular precisamente para aislar a Alexei tanto como fuera posible, para no darle ninguna oportunidad de comunicarse con el mundo exterior», dijo Volkov. “Todo esto sucede precisamente porque Alexei, a pesar de estar en prisión, sigue siendo el principal oponente de Vladimir Putin… No es sorprendente que ahora mismo comenzaran a trasladarlo a otra colonia, para que no pudiera interferir con la campaña de Putin”.

Navalny ha estado en prisión desde enero de 2021, tras regresar a Moscú después de recuperarse de un envenenamiento en Alemania. A pesar de su encarcelamiento, sigue siendo el principal oponente de Vladimir Putin.