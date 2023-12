VIDEO Ryan Gosling reinventa su poderosa balada de Barbie ‘I’m Just Ken’ para Navidad #29Dic

El miércoles, Ryan Gosling, el Ken de “Barbie” de Margot Robbie en la película, lanzó el EP “I’m Just Ken” junto a sus colaboradores Mark Ronson y Andrew Wyatt.

Incluye la poderosa balada original de la película, al estilo de los 80, nominada al Grammy, también titulada “I’m Just Ken”, así como tres remezclas: la sencilla “I’m Just Ken (In My Feelings Acoustic),” la pista de baile lista “I’m Just Ken (Purple Disco Machine Remix)”, y la festiva “I’m Just Ken (Merry Kristmas Barbie)”.

Este último fue lanzado con un video musical oficial, donde se ve a Gosling, Wyatt y Ronson trabajando en el remix navideño de la canción en un estudio bañado en luces navideñas con una impresionante banda en vivo, bromeando entre ellos.

En un momento, Gosling se pone un par de gafas de sol para meterse en el personaje y le dice a Ronson que lo hace porque «el mundo puede tener la voz de Ken, pero sólo Barbie puede tener sus ojos».

Ryan Gosling’s full music video for the Christmas version of “I’m Just Ken” pic.twitter.com/jFktURjjaU — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 24, 2023

Al trío se une una banda completa, dos violonchelistas, cuatro violinistas y un glockenspiel. La voz de Gosling se transmite a través de reverberación, lo que se suma a la reinvención triunfante y caprichosa.

“Feliz Navidad, Barbie”, termina la canción. «Donde quiera que estés.»

“I’m Just Ken” está nominada a la mejor canción escrita para medios visuales en los Premios Grammy 2024, así como al Globo de Oro a la mejor canción original.

En julio, Ronson, quien trabajó como productor ejecutivo de la banda sonora de “Barbie” y también compuso la música junto a Wyatt, dijo a Associated Press que normalmente sólo contribuye con música a canciones para películas, pero en el caso de “I’m Just Ken” no pudo deshacerse de algunas letras que llegaron al corte final, como su memorable estribillo de “I’m just Ken, en cualquier otro lugar sería un 10”.

