VIDEO Salud, prosperidad y un nuevo gobierno: Las peticiones de los larenses para el 2024 #31Dic

A pocos días de terminar el año 2023, los larenses expresaron sus deseos y esperanzas para el próximo año, que se presenta como un reto y una oportunidad para el país. Entre las peticiones más comunes se encuentran salud, prosperidad, cambio de gobierno, la mejora de la situación económica, la educación y el salario de los trabajadores.

La señora Dilcia Gómez dijo que sus peticiones para el 2024 son “salud, prosperidad, un nuevo gobierno, que mejore la situación económica, educación y salario de los trabajadores”. Además, agregó que desea que “regresen los venezolanos que están fuera del país, que son muchos y hacen falta”.

Aunado a ella, Landry Querales coincidió con Gómez y afirmó que “ espero que mejore la situación económica de este país”. Según él, “a partir de allí se van a lograr muchos objetivos, que mejore la educación, que mejore el salario de los trabajadores, que haya más oportunidades para los jóvenes”.

Por su parte, Zai Gainza fue un poco más crítico al comentar que su principal petición es “que mejore la situación del país, que culturalmente, emocionalmente y psicológicamente mejore el venezolano y que salgamos de esta situación, que ya está fuerte ya”. Asimismo, expresó que vive “una situación de incertidumbre, de que tú no sabes si hoy tienes y mañana no, de que te puedes morir por una gripe, de que tenemos la ilusión de que hay plata en la calle, pero no es así”.

“Mucha alegría, prosperidad, el año que viene, el 2024, que se acabe el egoísmo, el sectarismo en los pueblos, que se acabe la guerra y que nuestro país marche como debe ser”, fue el deseo de Rosa Ortiz.

Mientras que Ireneo Luque, también dijo su petición para Venezuela: “Salud para todo el mundo y que todos los viejos como yo. Sean alegres, no se tiren a una cama hasta pastillas porque se van a morir como unos bobos, de todas maneras se van a morir, pero alegres, que se alegren, que caminen. Y la juventud, que no se achicopale, que trabajen, que trabajen y que trabajen, que es lo que nos puede dar futuro a todos”.

Estas son algunas de las voces de los larenses que esperan con ilusión el inicio de un nuevo año, que traiga consigo cambios positivos y soluciones a los problemas que aquejan al país.

