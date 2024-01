Blanca Mármol de León: «La verdadera oposición no aceptaría un sustituto de María Corina Machado» #22Ene

Trabajo de: www.eltiempove.com

Para la magistrada emérita del TSJ, Blanca Rosa Mármol de León, no existe inhabilitación de derechos políticos sino la que deriva de una condena penal, lo cual no implica a la dirigente de Vente Venezuela (VV), María Corina Machado. Insiste en que la candidatura opositora ya fue proclamada luego de las primarias del año pasado y la misma “no la escoge el régimen”.

–De continuar inhabilitada María Corina Machado, ¿procedería la oposición a elegir o nombrar un sustituto?

–Espero que no. La verdadera oposición no lo haría. La candidata ya fue escogida en las elecciones primarias, no la escoge el régimen.

–¿Cuáles posibilidades encierra la arenga “hasta el final”?

–“Hasta el final” significa hasta recuperar el estado de derecho, hasta recuperar la democracia… esa es mi opinión.

–¿Realmente fue por “errores y omisiones” en la declaración jurada de su patrimonio la causa de esta inhabilitación?

–No existe inhabilitación de derechos políticos que no derive de condena penal. Esa es una condena accesoria de la principal y está establecido especial y expresamente en el artículo 65 de la Constitución nacional.

–¿Cuáles son los errores jurídicos más notables en este caso?

–El error es del régimen al pretender privar del ejercicio de los derechos políticos constitucionalmente establecidos a quien no está condenada penalmente.

–Si inicialmente, la inhabilitación era por un año, ¿cómo pudo extenderse a 15 y sin notificación pública en el momento de su expedición?

–La inhabilitación de que hablan no es la que establece la Constitución. Si así fuera, quedaría el ejercicio de los derechos políticos de los adversarios en manos del gobierno de turno.

–La candidata recurrió ante el TSJ ¿Qué pasará en adelante?

–Recurrir a este TSJ ilegítimo es un error. Ya lo hizo y considero que fue un error, porque hemos dicho hasta la saciedad que este es un tribunal ilegítimo. Los miembros del legítimo tuvieron que huir del país, ya que sus integrantes fueron puestos en peligro por el solo hecho de su designación.

–¿Y recurrir ante instancias internacionales?

–El recurso, ante el TSJ legítimo y luego hacerlo valer internacionalmente.

–De continuar la inhabilitación, ¿podrá inscribirse esta candidatura en el CNE?

–El CNE del régimen no la dejará inscribirse nunca. Solo con acuerdos previos, permitiendo actualización del Registro Electoral (RE) y observación de todo el proceso, incluido el de la totalización se podría llegar a esa inscripción.

–¿Hasta dónde podría llegar la Contraloría en su contra?

–Ya la Contraloría llegó; pretendió o pretende impedirle ser candidata presidencial.

Agresiones bilaterales

–Como mujer, ¿qué sintió cuando elementos del chavismo-madurismo propinaron una golpiza a María Corina Machado años atrás?

–Desprecio.

–¿Qué pensó ante la sonrisa de Diosdado Cabello al ver a María Corina en el suelo y herida?

–Contemplando la barbarie misógina.

–Hablando de agresiones, ¿atentó Guyana contra Venezuela en el conflicto del Esequibo?

–Obviamente. Ellos saben de sobra que no les pertenece. Guyana ha dado una batalla en muy malos términos, y es vieja. Saben que Venezuela tiene todas las pruebas a su favor.

–¿Cree que el reclamo venezolano de esta zona es una cortina de humo para paliar la baja popularidad del Gobierno?

–Sí es una cortina de humo, pero la reclamación es legítima.

–¿Busca el Gobierno suspender las elecciones presidenciales?

–Siempre. Llevan un cuarto de siglo en el poder.

–El presidente de la Asamblea Nacional asomó la posibilidad de efectuar estos comicios en el 2025, ¿sería otra decisión del Gobierno para ganar tiempo?

–Indudablemente, juegan a eso.

–De suceder una de las dos cosas anteriores, ¿se perjudica o se beneficia a la candidatura de María Corinas Machado?

–Perjudica a María Corina Machado y a todos que la elegimos como candidata en las primarias, porque queremos democracia ¡ya!

De perfil

Blanca Rosa Mármol de León nació en Caracas. Abogada, política, docente, escritora y exmagistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). ​ Comenzó sus estudios en derecho en la UCV, en1968. Al graduarse como abogada hace su postgrado y obtiene el título de especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, además de una licenciatura en la máxima casa de estudios, en 1983. Ha recibido distintas condecoraciones y reconocimientos. También fue miembro de la Sociedad Venezolana de Estudios Penales de la Sociedad de Amigos del Derecho Penal. Es miembro activo de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces. Forma parte del Bloque Constitucional de Venezuela.

