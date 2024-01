Leoner Hernández: Hay que prepararse para combatir la desinformación #25Ene

Trabajo de www.radiofeyalegrianoticias.com

El periodista Leoner Hernández, coordinador de Soy Arepita, afirmó que las principales fuentes de desinformación en el país son los portales noticiosos y las redes sociales, destacando también que el uso de la inteligencia artificial (IA) puede ser “problemático” en cuanto a la propagación de información falsa.

Hernández recalcó, en entrevista en el programa En Este País de Radio Fe y Alegría Noticias, que la desinformación se ubica como uno de los principales riesgos del 2024 por ser un año electoral.

A criterio del comunicador, combatir la desinformación tiene dos vías. La primera consiste en “prepararnos, aunque a veces pueda resultar insuficiente por la cantidad de bulos que nos conseguimos a diario”.

Y por otro lado, también “la audiencia merece cierta educación sobre qué es un bulo, cómo contraatacarlo, sobre todo cómo detectarlo”.

“En nuestro caso, sabemos que la desinformación es un poquito más peligrosa, considerando que no hay muchos datos de información oficial, que no hay una fuente fidedigna a al cual acudir de forma oficial sobre datos particulares, lo cual hace mucho más difícil la tarea”, precisó el experto.

Agregó que no se debe confiar en todos los portales de noticias o cuentas que se dedican a difundir información, “como fuentes irrevocables que no que no se van a equivocar jamás”.

¿De dónde viene la desinformación?

De acuerdo con Leoner Hernández, la desinformación puede tener motivaciones políticas, económicas y puede también tener repercusiones sociales.

“Lo cierto es que la desinformación siempre va a tener un interés dependiendo del contexto y las personas a las cuales se dirigen”, concluyó.

