Luis Florido rechazó los ataques contra el jefe de la delegación negociadora de la coalición Gerardo Blyde #29Ene

Los ataques y vilipendios que sufrió el jefe de la delegación negociadora de la coalición, Gerardo Blyde, antes de comenzar la rueda de prensa del pasado sábado 27 de enero, fueron rechazados por el coordinador internacional de la Plataforma Unitaria, Luis Florido.

«Esto es típico de los que buscan culpables de las fechorías gubernamentales, pero no allá, sino acá, dentro de nuestras filas», dijo Florido en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

Como ejemplo, Florido mencionó las declaraciones del padre de un dirigente venezolano que dijo «vamos a ver en qué isla lo van a sentar ahora», refiriéndose a Blyde. «Mal poniendo a Blyde y olvidando cuando ellos se sentaban», agregó.

Florido señaló que, en tiempos de autoritarismo, es normal sentarse a negociar, pero hacerlo con dignidad y sabiendo que se puede y qué no, acordar, siendo digno de la representatividad que se ejerce.

«Blyde y el equipo negociador demostraron dignidad y en su rueda de prensa despejaron dudas», dijo.

Florido también indicó que Barbados es fundamental y que se ratificó con la denuncia pública de incumplimiento de los acuerdos por parte del régimen, ante la opinión pública y especialmente ante los países acompañantes.

Barbados compromete a la Comunidad Internacional con una estrategia común: la electoral«, destacó.

Sin embargo, Florido también señaló que no se debe pedir «peras al olmo». «Esto si fuera una democracia liberal tradicional sería muy fácil y no depende solo de la Comunidad Internacional, depende de todos», dijo.

Florido criticó a quienes se quejan por la falta de logros de la oposición y los insta a involucrarse en la política. «Si alguien cree que puede hacerlo mejor, pues métase en la política y sustitúyase», dijo.

Allí radica mucho del vilipendio contra nosotros. La gente frustrada por la falta de logros, la agarra con el liderazgo político venezolano y acá somos los que estamos. Podemos ser flacos, gordos, feos, chuecos, mochos, lo que usted quiera, pero los que continuamos del lado de la Plataforma Unitaria, hemos aguantado la pela, la persecución, el exilio, la cárcel, las continuas amenazas y acá seguimos, somos los que somos”.

Alertó en que se debe tener mucho cuidado con volver a la política de sanciones, que algún liderazgo en el exterior plantea, “eso solo puede hacer que se apertrechen, se aíslen y se alejen más de unas elecciones competitivas”.

El coordinador internacional de la Plataforma Unitaria concluyó su mensaje llamando a la unidad y al apoyo al liderazgo opositor. «Nosotros debemos confiar en nuestro liderazgo.

Apoyaré lo que se haga, porque mejor no puede hacerse, se los aseguro», subrayó.

“Son tiempos de autoritarismo y no existe una manera distinta de cambiar nuestra realidad, sino seguir adelante, luchar, creer, apoyar, alentar, dar la palmada en la espalda y no separarnos hasta lograr el cambio político. La unidad no es importante, es imprescindible. «, precisó Florido.

