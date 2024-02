OVF: La economía venezolana se contrajo 1,2% en 2023 #2Feb

Con una caída de 1,2% a nivel trimestral cerró la actividad económica en 2023, en efecto, luego de las contracciones del primer y segundo trimestre de ese año, durante el tercero y cuarto trimestre la economía logró recuperarse pero a un nivel insuficiente para revertir las disminuciones de los primeros seis meses.

El Observatorio Venezolano de Finanzas estima que este resultado se explica por una caída en el gasto real de consumo, reflejado en una retracción de la recaudación real del IVA y por una contracción real del gasto del gobierno. Por su parte, la liquidez monetaria real durante el cuarto trimestre, también reflejó una menor transaccionalidad como expresión de la menor producción y ventas reportadas por los sectores de manufactura y comercio. Agrega que la no recuperación del poder de compra del ingreso de los hogares, subyace a raíz de este mediocre desempeño económico.

- Publicidad -

De esta manera, la declinación de la actividad económica no petrolera (-10%) no pudo compensar el crecimiento promedio de 12,4% en la actividad petrolera. La actividad no petrolera representa el 88% del PIB por actividades y su dinámica ejerce un efecto dominante sobre el desempeño de la economía, revela el OVF.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! - Publicidad - Apóyanos aquí