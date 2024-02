PSG y Real Madrid aún no se han pronunciado sobre si Kylian Mbappé ha decidido fichar por el Madrid #4Feb

El París Saint-Germain y el Real Madrid no hicieron comentarios el sábado sobre las últimas especulaciones de los medios de que el delantero estrella Kylian Mbappé decidió dejar el PSG para ir al Madrid la próxima temporada.

Según informes online del periódico francés Le Parisien y ESPN, Mbappé, de 25 años, se unirá al gigante español después de que expire su contrato con el PSG a finales de junio. No se dieron más detalles sobre la duración de su esperado contrato en el Madrid.

Cuando The Associated Press lo contactó, el PSG se negó a hacer comentarios y el Madrid no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios.

El Madrid ha fracasado dos veces en ofertas anteriores para fichar a Mbappé, quien firmó un nuevo contrato con el PSG en mayo de 2022, poco antes de que expirara su contrato actual.

El contrato de dos años que firmó entonces incluía la opción de un año más, que Mbappé no aceptó , por lo que podrá marcharse gratis este verano.

Se ha mantenido prácticamente reservado sobre su futuro, aunque en enero dio un rayo de esperanza a los aficionados del PSG de que podría quedarse.

Mbappé anotó su vigésimo gol de la temporada en la liga francesa con el líder de la liga francesa, el PSG, el viernes por la noche, ampliando su récord del club a 241 goles en sólo 288 partidos.

