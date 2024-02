FOTOS Terror Latinoamericano para el mundo #7Feb

Este filme argentino, que ha causado furor en el mundo entero y ha obtenido premios internacionales, se estrena en Venezuela este 8 de febrero y en el mismo participa un niño actor de Maturín

Desde que se estrenó en octubre del año pasado la película argentina “Cuando acecha la maldad”, en las salas de cine en Estados Unidos, el largometraje se transformó en una avalancha de popularidad y premios internacionales, que hasta entonces, sigue recorriendo por el mundo con mucho éxito. Se trata del quinto largometraje de terror del director y guionista bonaerense, Demian Rugna. El argumento se basa en un poseso que atrajo la maldad a una zona rural, en el interior de Argentina. Según la creencia popular, al “embichado” (como le llaman en el filme) no se le puede asesinar, ya que el mal se convertiría en una especie de virus y se podría expandir por todos lados. Su protagonista, interpretado magistralmente por el actor Ezequiel Rodríguez, intenta proteger y advertir sobre este hecho a sus familiares y amigos, pero cuando lo intenta, ya es demasiado tarde, porque una serie de hechos catastróficos se apoderarán del lugar y de su familia.

Ganadora de premios en festivales internacionales de cine como Sitges, Cannes y Toronto, “Cuando acecha la maldad” se ha convertido, hasta la fecha, en la película de terror latinoamericana más taquillera a nivel mundial.

Un venezolano entre sus protagonistas

El largometraje cuenta con la participación del actor venezolano Marcelo Michinaux. Nativo de Maturín, estado Monagas, migró a Argentina, junto a su familia, en el año 2018 debido a la crisis económica que atravesaba Venezuela, para la fecha.

Hizo su debut en la pantalla grande en 2021, con la película peruana “Distancia de rescate”, cuando contaba tan sólo con 6 años de edad. Dolores Fonzi, una de las actrices del filme, aplaudió y halagó el talento de Michinaux ante los medios.

Ese mismo año, formó parte de uno de los capítulos de la serie argentina “Terapia Alternativa”, la cual compartió cámara con algunos de los grandes actores de ese país.

En 2023 forma parte de la película “Cuando acecha la maldad”, donde interpreta a “Santino”, uno de los hijos del personaje principal del largometraje, que será testigo de una de las escenas más impresionantes del filme.

Pueden conocer mas de la trayectoria de este joven actor, a través de su cuenta de Instagram: marcelomichinaux y en X: MichinauxM.

Estreno en Venezuela

Desde este 8 de febrero, “Cuando acecha la maldad” se estrenará en varios países de América Latina, luego de arrasar con más de 300.000 espectadores en Argentina. El Impulso conversó con su director y guionista, Demian Rugna, sobre su exitoso filme y de cómo un venezolano es uno es uno de los protagonistas de este maravilloso largometraje de terror.

Hay una palabra que utilizan en la película, que desconocemos en Venezuela, como lo es “embichao”. ¿Qué significado tiene? ¿Acaso forma parte del argot argentino?

A ciencia cierta, nosotros en Argentina tampoco la conocemos (risas). En un invento mío en realidad. Lo que buscaba era una palabra que sonara a leyenda, a popular, que pareciera algo ya establecido, pero en verdad es un invento. El nombre original de este poseído es “encarnado”, pero en el interior de mi país se habla en jerga y suelen cambiar los nombres de las cosas, entonces nos pusimos de acuerdo con los actores y con el equipo de trabajo, para sustituir “encarnado” por “embichao”. Así que no forma parte de nuestra cultura dicha palabra, sino de algo que inventé, buscando un poco la vuelta para contar una historia de posesión y exorcismo, pero más “carnal”, con más peso físico en comparación con lo que vemos usualmente en otras películas sobre posesiones, que son mas mentales y verborrágicas. Así que el mito de el “embichao” realmente no existe en Argentina.

Su película es muy Latinoamericana y localista, ¿cree usted que esto es lo que la hace atractiva y diferente ante la vista de los extranjeros?

Creo que sí, sobre todo a los que buscan una película de terror diferente a lo que están acostumbrados a ver. También les encanta conocer sobre otras culturas y ver que hay algo más que lo que hace Hollywood, que siempre son un pastiche de lo mismo, porque usualmente utilizan el mismo estereotipo y, a nivel cultural, no tiene mucho para ofrecernos. Si bien mi película representa el género de terror, también muestra nuestra idiosincrasia, nuestra forma de hablar y nuestro nacionalismo. Todo eso la hace más exótica y más atractiva, y de allí el éxito del filme. Aunque también he visto otras producciones que utilizan ese mismo regionalismo y no funcionan. En nuestro caso, también tenemos una buena historia, que combinamos con ese regionalismo y, afortunadamente, gustó para cualquier idioma.

Sus anteriores películas de terror también fueron un éxito, sobre todo dentro del territorio argentino, pero con esta nueva producción cinematográfica, la empresa internacional de distribución Shudder se encargó de exportarla a muchos países. ¿Cómo fue ese contacto que llevó a unir su talento con esta importante compañía, especialista en cine de terror?

Shudder agregó mi película “Aterrados” a su plataforma de streaming y ha funcionado extraordinariamente bien para ellos. Fue la película de habla hispana con más vistas y es por eso que decidieron apostar por mí. “Cuando Acecha La Maldad” fue coproducida por Shudder, por el Instituto Argentino de Cine y por nosotros. Fue una buena conjunción. Cuando les mostré este nuevo proyecto, no lo dudaron. Incluso les presenté un guión, el mismo que se ve en el filme, y no sugirieron ningún cambio, me dieron toda la libertad y permitieron que la hiciera tal como yo la quería. Eso fue una “carta verde” para mí, porque que un estudio de renombre internacional, te deje hacer lo que uno quiere, sabiendo las escenas brutales que tiene esta película, fue un gran soporte para mi trabajo. Sino fuera por “Aterrados”, sería difícil que confiarían en mí. Son los socios justos, porque gracias a ellos, “Cuando Acecha La Maldad” se ha convertido en un éxito internacional.

Hay dos escenas impresionantes en su película: la del hacha y la escena del perro. ¿Cuál considera usted que de las dos imágenes es la más icónica de su filme?

Me es muy difícil decidirlo, pero creo que la escena del perro va a perdurar muchísimos años en la retina del espectador (risas). Aunque ambas representan muy bien a la película. Por supuesto que la escena del perro fue, desde el minuto cero, el mayor desafío del largometraje. Estuvimos trabajando obsesionadamente para que esa escena quede bien y, es por ello que invertimos tiempo y asumimos riesgos. No puedo negar, como director, que es una escena que me ha dado mucho trabajo, pero el resultado final ha sido satisfactorio. También noté en muchas partes del mundo, que hay una frase de la película que a la gente le queda como marcada, la cual es: “a los niños les gusta la maldad y a la maldad le gustan los niños”.

En sus anteriores filmes, sus historias fueron muy citadinas, pero en esta nueva película, el protagonista escenográfico es el campo. ¿Por qué lo escogió como locación? ¿Por aquello de las creencias populares que señalan que allí se esconden leyendas, fantasmas y demás relatos de terror?

La realidad es que este nuevo filme es la respuesta a “Aterrados”, que fue hecha en los suburbios. Después comencé a trabajar en su versión en inglés y compartía labores con Guillermo del Toro. Lamentablemente, con la llegada de la Pandemia, se tuvo que cancelar el proyecto. La realidad es que estuve muchos años ideando una nueva película, entonces irme al campo fue parte de la búsqueda de otros paisajes, otra iluminación, de realizar un largometraje con muchos personajes, con muchas locaciones. La verdad es que no fui a buscar una historia de campo, sino que necesité cambiar de aire y realizar una especie de “Road Movie”. No fue una búsqueda de mitos campestres, sino a la necesidad de hacer algo diferente.

En “Cuando Acecha La Maldad” hay un actor venezolano, el niño Marcelo Michinaux, el cual es uno de los protagonistas de la película. ¿Cómo se dio esta oportunidad de trabajar juntos?

Fue a través de castings. Él fue el mejor en las pruebas de actuación, sin embargo, lo que me tenía preocupado era su acento, porque interpretaría al hijo de una pareja argentina. Sus padres me pidieron que le diera la oportunidad y él pudo sustituir muchísimo su acento venezolano por el argentino. Por suerte lo hizo muy bien y fue maravilloso tener a Michinaux en la película.

Su película ha sido muy taquillera, no solamente en Argentina, sino también en Francia, en los Estados Unidos y en muchos países donde ha sido proyectada. También le ha hecho ganar varios premios internacionales. ¿De toda esta experiencia, qué es lo que más le ha producido satisfacción y orgullo?

El ganar el premio mayor en el Festival de Cine de Sitges. Porque es la primera película Latinoamericana en ganar ese premio, después de 56 ediciones. Poder representar, no solamente a mi país, Argentina, sino también a todo el continente Latinoamericano, me llena de orgullo y siento que el premio, es una caricia a mi trayectoria y carrera profesional.

¿Qué le diría usted al público para animarlo a ver “Cuando Acecha La Maldad”? ¿Qué se van a encontrar en la pantalla grande?

Se van a encontrar con una película, radicalmente diferente, a lo que se ve en salas comerciales. Es muy audaz, desde todo punto de vista. Es diferente a los refritos que nos vienen de Hollywood y en la cual los latinoamericanos nos vamos a reconocer, ya que los personajes no son alejados a nosotros. Van a disfrutar de una película que le crea desafíos al espectador y que cada 5 minutos va a generarle algo o provocar algo, sin que te anticipes a lo que pueda pasar. La idea es que vayan a verla al cine con amigos, porque es un evento que marcó el antes y un después en la historia del cine de terror latinoamericano.

