Habitantes de la parroquia Concepción exigen a Hidrolara resolver la distribución del agua #8Feb

Los habitantes de la parroquia Concepción, específicamente de los sectores San Juan parte baja, La Cuesta, Caja de Agua y Raúl Azparren, reclaman que desde hace más de 10 años presentan un nulo suministro de agua potable.

“A veces llega un chorrito, a veces no llega, a veces le llega a una cuadra, no le llega al resto de las comunidades. No ha sido un tema fácil, el tema de la falta del vital líquido, a veces muchas familias tienen para comprar la harina, no tienen para comprar el medicamento o comprar agua”, comentaron.

El día miércoles 7 de febrero realizaron una jornada de limpieza en las cercanías del pozo e instaron que “esta acción es para hacer un llamado de atención al gobierno, en este caso al gobernador del estado y el presidente de Hidrolara, el ingeniero Joel Tifor, que la comunidad está dispuesta a colaborar, a trabajar para resolver el problema”.

Los vecinos destacaron que dicho pozo de agua va a cumplir 17 años de su excavación y “no se ha usado para lo que se construyó, no ha cumplido su objetivo porque no ha sido puesto en funcionamiento”.

Indicaron los ciudadanos, que de acuerdo a la información de la hidrológica, se cuenta con el tablero y la bomba, “faltaría la tubería para llevar el agua desde el pozo hasta el barrio Santo Domingo y que de ahí se pudiese también distribuir agua a comunidades como Bellavista parte baja, Santa Bárbara, San Juan parte baja, incluso hasta San Vicente, que eso pudiera mejor la situación de agua en el cono sur de la parroquia Concepción”.

Entre 4.000 o 5.000 familias de la parroquia se ven afectadas por esta problemática, por lo que la comunidad y el “Movimiento por los Servicios Públicos de la Parroquia Concepción, estamos dispuestos a apoyar, a participar en la acción conjunta con el Ejecutivo Regional, en función de aliviar un poco la carga, mejorando un poco con el funcionamiento de este pozo, mejorando un poco la distribución del agua a muchas familias”, ratificaron.

