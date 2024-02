Venezuela jugará la final de la Serie del Caribe contra Dominicana #9Feb

Luis Torrens había conectado un imparable en los últimos 15 turnos que había consumido. Realizó sesiones extras de bateo antes del encuentro frente a Panamá, pero nada cambió. Se fue en blanco en cuatro turnos. Entonces, recibió un día de descanso que usó para pensar sobre lo que estaba haciendo mal y dedujo que el problema eran los guantines, decidió no usarlos ante Curazao y conectó el imparable que le otorgó el pase a la final de la Serie del Caribe a los Tiburones de La Guaira.

Los escualos se llevaron el triunfo 6-2 en el loanDepot park, en Miami.

“Cuando las cosas no te salen de la mejor manera, buscas descifrar donde está el problema, generalmente culpas al bate, pero me di cuenta que eran los guantines, que no estaban bateando y decidí no usarlos. Gracias a Dios las cosas salieron bien, en la final tampoco los usaré”, comentó entre risas el receptor, que sonó imparable de dos carreras, en el cuarto inning para darle vuelta al marcador 3-2.

Los Tiburones se medirán a los Tigres del Licey (República Dominicana), este viernes a partir de las 9:00 pm. Será la segunda final consecutiva para un equipo venezolano y la tercera en las últimas cinco ediciones. Cardenales de Lara buscó el trofeo en 2020 cuando cayó ante el quisqueyano Toros del Este, en San Juan, Puerto Rico.

El lanzador Miguel Romero volvió a brillar en el montículo. El derecho se mantuvo durante 5.1 innings en los que aceptó un par de carreras, producto de seis inatrapables.

La Guaira tuvo la capacidad de revertir la pizarra, después que los hermanos Profar (Jurickson y Juremi) remolcaron las dos anotaciones de los curazoleños en el primer y cuarto acto.

Ramón Flores, bajado al sexto puesto en la alineación por el mánager Oswaldo Guillén, nuevamente respondió y con sencillo al centro llevó al plato a Wilson Ramos, quien se embasó por la misma vía, acto seguido, Torrens soltó un trueno por la pradera izquierda para remolcar las dos rayitas que cambiarían la pizarra.

“Siempre que estás abajo en la pizarra y bateando con dos outs, tratas de hacer un buen contacto. Sabía que si llegaba a base Luis (Torrens), iba a tener un gran turno, porque sé la calidad de bateador que es. Trabajamos la impaciencia del rival y se dieron las cosas a nuestro favor”, dijo Flores, quien produjo, también con imparable otra carrera en el sexto tramo. Leonardo Reginatto, con doble al izquierdo le dio cifras definitivas al encuentro, tras coronar el rally.

El bullpen volvió hacer un gran trabajo, Jorgan Cavanerio, Silvino Bracho, Anthony Vizcaya y Arnaldo Hernández (sin opción de salvar) preservaron el score.

La jornada del viernes la abrirán los conjuntos de Federales de Chiriquí (Panamá) y la selección de Curazao (4:00 pm) para definir el tercer lugar del torneo.

