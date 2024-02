AvanceIMP Habitantes de Santo Domingo denuncian inundaciones por obstrucción de desagües #19Feb

Los vecinos del sector Santo Domingo, en la intersección de la calle 56 y la avenida Ribereña, se congregaron este lunes para exigir una solución inmediata a las autoridades para los desastres en la zona, causados por los desagües obstruidos que han provocado inundaciones.

Antonia Mendoza, residente de la comunidad de Santo Domingo, en el suroeste de la parroquia Concepción, en Barquisimeto, describe la situación como crítica. Según ella, las casas se inundan cada vez que llueve debido a la obstrucción de tres torrenteras en la zona.

Mendoza hace un llamado a los entes gubernamentales, a la gobernación y a la alcaldía para que continúen con la construcción del muro de contención en la parte del cerro y busquen la manera de tapar la torrentera. “Así solo bajará agua y evitaremos tantos inconvenientes y, en sí, una desgracia”, destacó.

Según Mendoza, al menos 100 familias se ven afectadas por las inundaciones en sus viviendas. Sin embargo, toda la comunidad se ve afectada por la obstrucción de las calles debido a que los boquetes de las tres torrenteras están descubiertos, permitiendo la entrada de residuos y escombros.

Además, Mendoza resaltó que una de las torrenteras colapsó, lo que impide evitar que el agua inunde las viviendas, algo que no ocurría cuando la construcción estaba en buen estado, indicó. Los afectados no protestaron ni bloquearon la vía, pero advirtieron que podrían hacerlo si no reciben respuestas de las autoridades.

