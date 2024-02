RETACITOS #25Feb

Siempre y a lo largo de muchos años, hemos sido severos críticos de la ineficiencia de la empresa estatal Hidrolara, al punto que la hemos identificado como Hidrobarro, por la mala calidad del agua que llega por las tuberías a los hogares de los larenses y estamos conscientes que se trata de un problema estructural que padece la región desde hace más de 50 años y ninguno de los gobiernos, tanto de la IV como de la V República han tenido la suficiente voluntad para resolver esta problemática; porque recursos ha habido de sobra y solamente bastaría con hacer una auditoría y determinar cuántos millones de dólares se dilapidaron en eso que hoy es un elefante blanco que se denomina Proyecto Hidráulico Yacambú-Quibor, cuyo costo según el proyecto inicial costaría en su totalidad 70 millones de bolívares y hoy se sabe que son miles de miles de millones de dólares que se han destinado a esta obra y al parecer, pasarán más de mil años, mientras tengamos administradores como los de los últimos tiempos, para que el problema se pueda resolver. Pero el caso es que hemos estado investigando sobre el funcionamiento operativo de Hidrobarro, las razones de su evidente ineficiencia que está a la vista de todos y hemos tenido oportunidad de conocer que la empresa está virtualmente quebrada, las cuadrillas que antes recorrían la ciudad resolviendo los botes de aguas blancas, desaparecieron; las camionetas donde se movilizaban los trabajadores, hoy brillan por su ausencia y al parecer se movilizan por su cuenta, pidiendo colas para poder atender uno que otro problema, pero el colmo es que ni siquiera les dan viáticos para que puedan comer mientras laboran en tan precarias condiciones; a esto se agrega por ejemplo que mantenimiento de Redes, no tienen las maquinarias necesarias para cumplir eficientemente con sus labores, de manera que se impone la inmediata intervención de Hidrolara para que se realice una auditoría interna, se la dote de los recursos, equipos e insumos para que puedan atender los urgentes y cada día más frecuente reclamos de la población larense, ya que desde hace muchos años que allí no se realiza un mantenimiento preventivo.

Fueron muchos los trabadores que se alegraron cuando se anunció la realización de una nueva etapa del Foro Diálogo Social, con la participación de una representación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Sector Laboral del país, los Empleadores y el Gobierno; pero sobre todo cuando a través de un documento la CTV anunció que por primera vez había puesto sobre la mesa, una cifra para la fijación del salario mínimo, que en ningún caso debería ser menor de los 200 dólares; sin embargo, con la responsabilidad que nos caracteriza, el jueves pasado en un programa radial, un vocero de los empleadores dijo que este monto era inviable, porque representaba una erogación de US$ 16.000 millones, sobre todo cuando existen estimaciones que indican que los ingresos totales del país este año, no superarán los US$ 20.000 mil millones. Por supuesto que la cifra planteada por la CTV, no se acerca siquiera a lo que debería ser el salario mínimo, de acuerdo con el Artículo 91 de la Constitución, porque apenas representa un 50% del valor de la Canasta Alimentaria Básica, que para este mes de enero, de acuerdo con las cifras del Cendas-FVM se ubicó en US$ 525,33 equivalente a Bs. 20.541,97. La central obrera ha dicho que la cifra fue puesta sobre la mesa para negociar, de allí que el representante de los empleadores dejó colar que entre el empresariado se maneja una propuesta de 110 dólares y el pago de bonos vacacionales y por productividad; sin embargo advierte, que la última palabra la tiene el ejecutivo, pero a la vez recordó que estamos en un año electoral, donde generalmente el gobierno es flexible en materia de gasto, así que para las cercanías de mayo se pudiera presentar un ajuste del salario, mínimo tomando en consideración que han transcurrido más de dos años sin que esta variable sea ajustada y lo que hace dos años se fijó en 130 Bs equivalente a 30 dólares, con la devaluación del bolívares ahora solo representa entre 3$ y 4 $ y con eso nadie vive un día, mucho menos un mes.

A propósito, en las discusiones que se han venido adelantando sobre el salario mínimo de los trabajadores, ha quedado perfectamente claro y diáfano, que uno de los factores que ha incidido negativamente para que en Venezuela no se implemente una política salarial integral que beneficie al sector laboral, tiene una relación directa con el marco legal vigente, recogido en la perversa Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), sobre todo en cuanto se refiere a la Retroactividad de las Prestaciones Sociales, toda vez que las condiciones existentes en la economía nacional para el momento de la emisión de la Ley, han tenido giro de 180°; el parque industrial que existía en 1998 de 12.700 industrias, hoy apenas están operativas unas 2.400 y en su mayoría solamente operan al 37% de su capacidad instalada, de acuerdo con la encuesta de Coyuntura de Conindustria, es decir que el panorama no les permite asumir nuevas obligaciones laborales, a sabiendas que sobre el cuello pende esta espada de Damocles. Por supuesto que los trabajadores, aun conscientes que esta normativa les perjudica, porque impide que les ajusten sus salarios al alza, se muestran reacios cuando tocan el tema de la reforma de la Ley; los empleadores tienen años insistiendo en que esto es una necesidad imperiosa, que es necesario adecuar la norma s las realidades actuales, lo que evitaría que se continuaran bonificando los salarios, para que no tengan incidencia en las prestaciones. Los empleadores insisten en que cualquier ajuste de salario que se discuta, no debe afectar los puestos de trabajo, tampoco debe ser inflacionario porque sería agua para hoy y sed para mañana y que tome en cuenta la heterogeneidad que existe en el país. También insisten, en que más temprano que tarde, será necesario abordar la reforma de la LOTTT para adecuarla a las realidades de la economía, trabajo que debería acometer la Comisión Tripartita.

Muchas veces en los medios de comunicación del país, tanto nacionales como regionales, se publican informaciones que pasan totalmente desapercibidas para el lector, a veces solamente se leen los titulares y si no llaman la atención, se pasa la página y se sigue adelante; sin embargo, a veces estas informaciones tienen una incidencia directa en nuestro diario acontecer, nos quejamos por el impacto que tienen y muchas veces se convierten en factores que afectan nuestro día a día. Resultaría verdaderamente sorprendente, encontrar en las decenas de miles de venezolanos que son propietarios de un vehículo automotor, que en algún momento no haya podido ir al trabajo porque el carro no arrancó; se le daño el carburador por la mala calidad de la gasolina que en estos momentos se expende en las estaciones de servicio del país; se ve obligado a llamar una grúa para llevar el auto al mecánico para que se ponga a funcionar, y esto significa erogaciones adicionales. Pues bien el jueves Petróleos de Venezuela S.A. Super Octanos reactivó este miércoles 21 de febrero de 2024, la planta de MTBE (éter metil-terbutílico) para optimizar el octanaje de la gasolina, la cual tenía más de cinco años paralizada, por tanto la poca gasolina que están procesando nuestras refinerías, que se estima entre 150.000 y 250.000 barriles por día, insuficiente para atender el consumo nacional, no estaba recibiendo este catalizador para optimizar el octanaje, obligando a los usuarios a usar un combustible sin la calidad necesaria, además teniendo que pagarlo en dólares. Por lo tanto consideramos, que esta es una buena noticia para los venezolanos, ojalá que la pongan a producir en el menor tiempo posible y comiencen a enviar el MTBE a las refinerías para su incorporación al combustible y volvamos a tener gasolina de calidad internacional.

Después de unos pocos años de tranquilidad, sobre todo en las capitales de estado y en muchas poblaciones del interior del país, ha vuelto a revivir el problema de los motorizados, ya que el uso irracional de este medio de transporte, diariamente contribuye a la pérdida de 7 u 8 vidas, la mayoría de muchachos menores a los 30 años, por lo que las autoridades han comenzado a calificarlo como un problema de salud pública que necesita ser atendido por las autoridades con urgencia, ya hoy en día debido a la permisividad de quienes tienen la responsabilidad de aplicar las leyes, lo que existe es una total y completa anarquía. Tenemos que admitir que muchas personas utilizan las motocicletas como un medio de transporte o de trabajo, quienes cumplen responsablemente con las normas de tránsito establecidas; sin embargo, una gran mayoría se transforman cuando tienen la oportunidad de conducir una motocicleta, cometiendo cualquier tipo de imprudencias como: no utilizar el casco protector reglamentario, exceso de velocidad en cualquier vía, circulan en contra del flechado oficial, circulan sobre las aceras, transportan hasta cinco personas sin ningún tipo de protección, irrespetan los pasos de peatones, no utilizan ropas apropiadas, se jactan de no pagar choques, y si por desgracia tropiezas a alguno, enseguida te caen como moscas y tienen que aceptar sus condiciones, de lo contrario te expones a agresiones personales o a que te dañen el vehículo; utilizan las motos para cometer delitos, en síntesis no respetan las leyes, los semáforos, las personas y mucho menos a las autoridades, por lo que se impone con urgencia la urgente intervención de las autoridades, pero con funcionarios que estén dispuestos a ponerle el cascabel al gato. El médico Daniel González en un artículo propone: “El gobierno debe iniciar una campaña publicitaria de información y orientación a conductores, motorizados y población en general y debe instruir a las autoridades policiales, de tránsito y guardia nacional para que actúen de un modo firme que ponga coto a dichas irregularidades”.

Los barquisimetanos se preguntan siempre el por qué a los representantes gubernamentales les cuesta tanto asimilar y aprender de las experiencias pasadas, presentes y permanentes para resolver diligentemente los problemas que están obligados a corregir. Por qué no se ocupan en verdad de liquidar las fallas que harto de denuncias existen y siguen ocurriendo en nuestro ciudad por falta de voluntad. Podemos citar por los momentos solo tres de ellas. En días recientes cayó en nuestra ciudad un señor aguacero y ¡oh sorpresa!, la Catedral de Barquisimeto se volvió a inundar. Pareciera existir un contrato de mantenimiento inagotable con alguien muy dilecto. El otro tema corresponde con la cantidad de accidentes viales que han cobrado víctimas fatales en la avenida «Ribereña». Entendemos que en ocasiones esos accidentes ocurren por falta de conciencia ciudadana, lo que obviamente no excusa en aplicar una buena y permanente presencia de vigilancia vial que imponga autoridad y un riguroso control de tránsito. Por último, corresponde al área conocida como el «refugio suicida» del Sisal. No hay manera que las autoridades pongan punto final a ése macabro escenario deplorable que constituye una mancha muy oscura de todos los gobiernos. Algún día le corresponderá a un gobernador o alcalde que se conduela en cerrar ése espantoso «teatro del terror» y que tantas víctimas ha cobrado. Con seguridad le será reconocido. Lo más lamentable de esta larga historia de ineficiencia gubernamental, les produce urticaria a los altos funcionarios del gobierno regional.

Los consejeros del PSUV que hacen vida en el Consejo Local de Planificación Pública (CLPP), se niegan a que se realicen elecciones y sean sustituidos, muchos de estos consejeros tienen más de 10 años en el cargo en representación de alguna parroquia, lo triste es que los habitantes de esas comunidades desconocen quien es su representante, debido a que nunca fueron elegidos y no viven en los lugares que representan, fueron escogidos a dedo y nunca han peleado los recursos necesarios para paliar las necesidades de esos pueblos. Estos voceros o consejeros, no solicitan ni aprueban el suficiente presupuesto para el municipio Torres porque según ellos el gobierno no tiene plata, siempre han vivido y solicitado las migajas llevando al extremo de la pobreza al municipio Torres. Una comisión fue a Caracas a solicitar que se paralizaran las asambleas que se venían ejecutando en las parroquias, junto al alcalde y al verdadero poder popular es decir el pueblo, que están eligiendo a sus verdaderos representantes, donde hay una verdadera participación del pueblo en asambleas, voceros de diferentes tendencias políticas, y conocen sus necesidades y realidades, ya que viven en las parroquias y en los sectores que tienen necesidades de vialidad, agua, luz, cloacas, asfalto, vivienda. A propósito, es deprimente lo que sucede el municipio Torres después que el gobernador y el «jefe» de los motorizados diera luz verde para que los moto piruetas tuviesen un lugar para hacer las mismas, ahora hay una cantidad de desadaptados en motos enseñando sus partes íntimas, no les importa quién les observen, tampoco usan cascos, no oyen ni respetan a nadie, hasta que en verdad ocurra una tragedia de grandes consecuencias será que actuará las autoridades. Por cierto ¿quiénes serían los beneficiados años atras con la misión taxi (carrito blancos rotulados), se los recordaré eran y todavía son consejeros del CLPP….

C O R T I C O S

Lamentablemente, en el CLEL se perdió el respeto, el protocolo y solemnidad del ente legislador. Los «diputados» ni siquiera se visten ni siquiera medianamente formal para entrar en salón de sesiones. No usan ni siquiera camisas manga larga y alguna chaqueta así sea de baja factura. Quizás su austeridad y falta de formalidad obedezca a la poca importancia de ese poder y a lo poco que devengan en Bs., pero básicamente se debe deterioro de la calidad de quienes pretenden fungir como legisladores. Ni políticos menos muchos periodistas, conocen de vista, trato y comunicación a los parlamentarios. Así estamos en esta revolución de estancamiento y miseria total. Muchos son ilustres desconocidos que no saben el significado de su función parlamentaria y de control de la cosa pública, pero eso es lo que hay en la revolución.

Es impresionante observar a través de los medios digitales y redes sociales la cantidad de personas que responden a la convocatoria para asistir a los actos en respaldo de la candidata opositora MCM. Pese a los saboteos, agresiones y amenazas que recibe por parte de factores oficialistas, ello no impide que el pueblo salga a su encuentro de forma masiva. Se pudo observar un evento en Apure donde participó el candidato oficialista, el inquilino de Miraflores, y en realidad por más trucos de cámaras empleados tratando de verse un «lleno» no fue más que un suspiro en la sabana en comparación con los actos de MCM. En definitiva la candidata del pueblo venezolano, como decimos por acá lo lleva como de «Morón p’al puerto».

Una total y completa anarquía es lo que existe en el municipio Palavecino, del estado Lara con el procedimiento de comercialización del gas doméstico, donde el valor de las bombonas al parecer lo fijan los consejos comunales con sobre precio, dizque para beneficios personales. En efecto, denuncian los vecinos que se les participo: “Les informo que por orden del equipo de MUGAS Palavecino tenemos la autorización de cobrar el cilindro de 10 kg en Bs. 35, que deberá ser cancelado desde el día martes 20 de febrero hasta el jueves 24/02/2024 y con los cilindros de 18, 27 y 42 kgs deben cancelar aparte del valor del cilindro Bs. 15 adicionales”. Por Supuesto que esta información no esta en la planilla del gas, sino que se paga a la “manzanera” de cada calle, es decir 15 Bs/cilindro y si son dos son 30 Bs/casa y hay 30 casas en cada cuadra, es decir que estamos hablando de Bs. 900 por cuadra. A dónde van a parar estos dineros, que además encarecen el costo de vida de los vecinos de la zona.

El pasado 17 de febrero, la mayoría de las emisoras de Lara que tienen sus antenas repetidoras en Bello Monte y El Manzano, estuvieron fuera del aire entre 8 y 9 horas, ya que el “Tabaco” que es una especie de breker que se “dispara” cuando hay picos de energía, ubicado en el poste identificado con el N° 106731 se dañó hace algunos meses, y al parecer la cuadrilla de Corpoelec en lugar de cambiar la pieza, lo que hicieron fue “puentearla” con alambre, por supuesto cuando se produjo una subida de tensión el alambre no aguantó, se reventó y se quedaron las emisoras fuera del aire. Hay numerosas evidencias que demuestran que la situación de Corpoelec, en cuanto a la dotación de insumos como transformadores y otros rubros, no es la más boyante y vemos que también hay fallas con estos “Tabacos”, pero la verdad que no hay razón para dejar a un estado sin sus emisoras, por la falta de un repuesto y peor aún que algunos trabajadores en forma irresponsable, apliquen estas soluciones piratas, ante la ausencia de los repuestos originales.

Próximamente se llevarán a cabo celebraciones por el aniversario de UNT. Algunas cosas buenas, como que POR FIN logran tener su propia sede en Barquisimeto, claro dizque sin consultar esa negociación, menos con la dirección regional, y aparentemente bajo la figura de que no es propiedad del partido (¿?) y más aún, cuando no se rinde cuentas a nadie, la propia bodega particular.. .Podría ser el efecto María Corina, pero en la rueda de prensa que dio ese partido, para anunciar los actos relacionados con su aniversario, fue muy escasa la asistencia tanto de sus dirigentes, como de su militancia, ni siquiera estuvieron los dirigentes más allegados con el más alto liderazgo regional; al parecer ha disminuido mucho la aceptación de la credibilidad en su liderazgo.

A propósito, comentarios poco favorables a la gestión del Baquiano de Duaca, en la plataforma unitaria regional, en los pasillos aseguran que el que mucho aprieta poco abarca, otros señalan que el que nunca ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver. Se comenta que dizque está usando esa organización para fines personales, ya que no ha perdido su aspiración de ser gobernador, lo cual no logra disimular. Como se los he dicho a mis amigos políticos de la región, allí les van a sobrar los jaletis que les sobarán la espalda y les dirán que son el último refresco del gobierno y que se la están comiendo, pero quienes los alerten y les digan LEC somos pocos, ya que no tenemos compromisos de ningún tipo y esto nos permite llamar las cosas por su nombre. Así que caro amigo, guerra avisada.

Mucha suspicacia entre actores de la política regional ha causado la presencia del «Inefable» en diversos actos convocados por la PUD-Lara. No porque le sea extraño ó ajeno al personaje asistir a ésas actividades, sino porque ahora se concentra públicamente en «cortarse las venas» por la candidata MCM, cuando a lo interno de su organización expresa que «no pueden esperar todo el tiempo por ésa candidata». Puntualiza que hay que definir pronto ésa situación sobre el tema de la inhabilitación -dice- y por ello saca debajo de la manga y ofrece el nombre del exgobernador Willian Dávila como figura a sustituir a la ingeniero Machado. Y si fuera poco ése comentario, se le agrega el de sus reuniones «estratégicas» con el candidato de la AD-judicializada (LEM) buscando con ello que no le «quiten» la casa del pueblo a cambio de otros «acuerdos» electorales. Será por eso que al personaje no le creen ni el padre nuestro así se ponga de rodillas? Así son las cosas, dijera Yánez.

Aseguran que el partido de la R alreves, cada día tiene menos presencia en Barquisimeto, cuentan que antes podían reunir hasta 300 personas para salir los fines de semanas a hacer campaña en los barrios, ahora convocar a 100 cuesta Dios y su ayuda. Dicen que el exburgomaestre sindicalista ahora anda de zarcillo de MCM, pero no por la gobernación ni por la alcaldía, sino que le habrían prometido incluirlo en las listas para el parlamento, en puesto salidor; sin embargo afirman que tiene que desprenderse de algunos lastres que pesan mucho como El Chato, DieMen y CheToño, quienes siempre han sido los “toñecos” del sindicalista, quienes de paso nada le han aportado y los ha designado en altos cargos dentro de la organización; mientras que al voluntariado no les ha dado ni agua y por eso la escasa participación que hoy reflejan. Así que tendrá que decidir.

Casi es una misión imposible transitar por otrora famosa zona comercial El Manteco, ya que al parecer el sistema de cloacas está totalmente colapsado, y las calles están anegadas de aguas negras, afirmando que en el cuadrante que va desde la carrera 21 hasta la 25 las calles 30 y 34 resulta intransitable y la fetidez permanente hace irrespirable el aire en la zona, por lo que hay que tener mucha necesidad para trabajar en esa zona en semejantes condiciones, resultando inconcebible que los dueños de los locales comerciales instalados en la zona, no hayan protestado ante las autoridades para que les resuelvan tan grave problemática. Aseguran que en la calle 33 con carrera 25 es donde al parecer confluye toda la porquería cloacal de la zona. La verdad que no hay derecho.

Mientras tanto, casi toda la avenida Venezuela está en tales condiciones de deterioro, que pareciera que hubiese sido bombardeada, al igual que la mayoría de las calles de Barquisimeto, que llegó hace algunas décadas atrás, a ser considerada como la ciudad más limpia y pulcra de centrooccidente, como bien lo declararan en una Asamblea de Fedecámaras realizada en un conocido hotel de la región, pero lamentablemente al país con la revolución le cayeron al país y a los larenses, las siete plagas de Egipto y una pava ciriaca, que han pasado 25 años y no ha sido posible desprendernos de ellas, por eso la gran esperanza la está representando MCM y con ella iremos hasta el final.

Lamentablemente la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy, que en tiempos del rector Fredy Castillo era reconocida por sus actividades culturales e intelectuales, se ha venido tanto a menos, que a pesar de que allí se dicta una carrera relacionada con la alimentación, y que cuenta con un profesorado de excelentes condiciones profesionales, recientemente uno de sus docentes, quien por cierto es Director del ARFEY en la alcaldía de Nirgua, el profesor Andrés Fernando Rodríguez, producto de sus conocimientos e investigaciones publicó un libro dedicado a la cocina Yaracuyana, sin apoyo de esa Universidad, Muy notoria la diferencia entre la antigua UNEY, y la actual.

Los caroreños se preguntan, ¿para qué sirven los concejales si no han elaborado ninguna ordenanza en bien del municipio y de las comunidades? ¿cuál es el trabajo que desempeñan estos? Cualquier persona que solicite una inspección, lo primero que solicitan es almuerzo, o colaboración en repuestos, mercados de comida u otras necesidades, eso si no trabajan, se ganan la platica solo entorpeciendo el desarrollo de Torres, tres de estos concejales tienen grandes ingresos por carbón y gas. Adivina adivinador.

Consultando con mis amigos de la juventud acerca de cuál ha sido la evolución y el destino de aquellas tascas y pequeños negocios, donde nos reuníamos a conversar y hacer planes, en nuestras mocedades y la respuesta fue que la revolución, así como acabó con el país, también se llevó en los cachos a estos pequeños, medianos y grandes negocios; por supuesto no vamos a mencionar nombres para no herir susceptibilidades y por evitar equivocarnos, pero aseguran que cerca del 80% de las que se ubicaban en las distintas zonas de la ciudad, ya hoy no existen debido a que les fueron imponiendo elevados impuestos para poder funcionar, hasta hacerlas desaparecer, resultando lo más grave que ahora el Semat está cobrando los tributos en dólares, lo cual es un delito, porque la moneda de circulación nacional es el bolívar.

“Ruégale a Dios que te de salud, mucha salud, todo lo demás podrás lograrlo con trabajo, esfuerzo y perseverancia”

JBS

