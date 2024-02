VIDEO Comerciantes de Barquisimeto reportan bajas ventas por los constantes cortes de electricidad #26Feb

Según el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, el Plan “Borrón y Cuenta Nueva” busca incentivar la cultura de pago del servicio eléctrico para el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Todo parece indicar que se ha incentivado el pago pero no se ha fortalecido el servicio, ya que, actualmente se intensifican los cortes de energía eléctrica en la ciudad; ante esto el equipo de El Impulso consultó a distintos comerciantes para conocer cómo se ven afectadas sus ventas.

- Publicidad -

Ferretería

“Se va casi todos los días. Hay momentos que se va en la noche y otros que se va en el día. Son cuatro horas que quitan la luz. La clientela no aparece porque está en la misma situación que nosotros, sin luz. La gente no sale a la calle”, comentó Nelson Muñoz, propietario de una ferretería ubicada en la urbanización Fundalara.

Añadió que mientras no hay servicio el negocio continúa abierto, pero no puede facturar y hacer otras tareas por lo que; las ventas han bajado. Muchas veces opta por dar la mercancía a clientes conocidos. Además de sortear entre el pago del trabajador u el alquiler del local.

- Publicidad -

Alimentos

Por su parte, José Méndez, explicó la situación que viven en su establecimiento ubicado en la carrera 25, porque “todos los días por este sector se va la luz entre cuatro y cinco horas. Nos vemos en la problemática que nuestras cavas, nuestros equipos de refrigeración, han sufrido daños. Al igual que se pierde la cadena de frío para muchos de los artículos del cual nosotros comercializamos, como el queso, jamón, pollo”; por lo que; ha sido muy alta la pérdida de alimentos.

Repuestos automotrices

En la misma zona, Roinel Gutiérrez, trabajador de una tienda de repuestos automotrices comentó que los constantes cortes de electricidad “no deja trabajar el horario completo, hemos tenido fallos porque nosotros trabajamos con sistemas, entonces el problema es la luz, no podemos revisar los productos, las ventas se nos caen, porque la gente piensa, que como no hay luz, no estamos trabajando”.

Recarga de agua potable

Hernán Canelón, trabajador en un establecimiento de recarga de agua potable dijo que para poder laborar deben encender una planta eléctrica pero que de igual forma “afecta, porque la mayoría de la gente no sabe que uno tiene planta y no vienen al negocio por lo mismo, por saber que no tenemos cómo darle una respuesta a ellos”.

Indicó que las ventas “en enero disminuyeron bastante, un 60%, y en lo que va de febrero ha estado regular”. En este sentido, instó a los representantes del sistema eléctrico a “tener un plan de racionamiento; aparte de eso, cobran demasiado las tarifas, y ellos dicen que es un plan de borrón y cuenta nueva, pero estamos pagando mucho el servicio y no le estamos viendo un resultado positivo”.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí