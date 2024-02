Cat Janice, la voz detrás de «Dance You Outta My Head», deja un legado musical tras su partida física #29Feb

En enero, Janice, madre de un niño de 7 años llamado Loren, compartió en TikTok un video con la canción «Dance You Outta My Head», compuesta como un regalo para su hijo. La canción, con su ritmo contagioso y letra emotiva, rápidamente se viralizó en las redes sociales, alcanzando millones de reproducciones y conmoviendo a miles de personas.

Un último regalo para su hijo

En el video, Janice explicaba que, tras un arduo tratamiento contra el cáncer, la enfermedad había avanzado y le quedaba poco tiempo de vida. Su mayor preocupación era asegurar el futuro de su hijo, por lo que decidió dedicar su último esfuerzo a crear una canción que le generara ingresos a Loren.

Un éxito viral

«Dance You Outta My Head» no solo se convirtió en un símbolo de la lucha de Janice contra el cáncer y su amor incondicional por su hijo, sino que también ha cosechado un gran éxito. La canción ha sido reproducida más de 10 millones de veces en Spotify, recaudando miles de dólares en plataformas digitales. Adicionalmente, una campaña en GoFundMe para apoyar a Janice y su hijo ha superado los $100.000.

Un legado que perdura

A pesar de su partida, Cat Janice deja un legado musical que perdurará en el tiempo. Su canción «Dance You Outta My Head» es un himno a la esperanza y el amor, un recordatorio de la fuerza del espíritu humano y la capacidad de la música para conectar con las personas.

Miles de personas han expresado sus condolencias a la familia de Janice en las redes sociales.

