FOTOS Conoce los detalles: Macron inauguró la Villa Olímpica para París 2024 #29Feb

Le Village Olympique et Paralympique 🥇



82 bâtiments, 3.000 appartements et 7.200 chambres : le Village offrira des conditions de vie idéales aux athlètes, pour servir leurs performances et magnifier le spectacle pendant les compétitions.



Félicitations à la @SOLIDEO_JOP pour ce… pic.twitter.com/hX6nVPFEus