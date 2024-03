Lorenzo Monasterios: El padrino de Lara es desconocedor de los problemas del estado #29Feb

Lorenzo Monasterios, dirigente político, rechazó la designación de Ernesto Villegas Poljak, exministro de Comunicación de Hugo Chávez y actual ministro de Cultura de Venezuela, como padrino del estado Lara.

Indicó que esta decisión «demuestra que Nicolás Maduro no ha estado interesado en resolver los problemas del estado Lara porque, a estas alturas, tras más de diez años en el poder, tenía que saber cuáles son sus necesidades más apremiantes y no colocar a uno de sus subalternos para que reciba las quejas de la población».

Al expresar su opinión, el presidente de Un Nuevo Tiempo y coordinador regional de la Plataforma Unitaria en esta entidad, subrayó que el mencionado funcionario es un desconocido para nuestra gente y desconocedor de los problemas y necesidades del estado Lara.



«No es que Maduro ahora se haya interesado en qué está pasando en Lara y coloque a uno de sus más cercanos colaboradores de su gobierno para que se ocupe de Lara, sino que está buscando resolver sus problemas internos dentro de su partido, porque, para decirlo, en el lenguaje más coloquial del pueblo, Diosdado Cabello le está comiendo el maíz por la orilla», dijo.



«Estas designaciones de padrinos y madrinas para los estados responde más a problemas internos del Partido Socialista Unido de Venezuela y a las aspiraciones de Maduro que a las necesidades que él pudiera resolver en este año electoral», puntualizó.

Comentó que «con toda seguridad, el señor Villegas Pôljak no sabe ni conoce que Lara es un estado mayoritariamente agropecuario y atgroindustrial, motivo por el cual nada puede saber de lo que ha pasado con el proyecto hidrológico de Yacambu-Quíbor, de la situación crítica en que se encuentran sus centrales azucareros, en el estado en que se encuentra el principal mercado mayorista del país, las deplorables condiciones en que se encuentra la vialidad rural, la sedimentación de la presa Dos Cerritos y, en fin, los múltiples problemas que aquejan a los habitantes de esta entidad federal».



«Este padrino, entre comillas, no conoce los municipios de este estado y difícilmente podrá saber de dónde le harán los planteamientos, pero, claro está, ha sido designado para llevar a cabo funciones políticas que le ordene Maduro, quien se encuentra muy desesperado porque las encuestas no le favorecen en su aspiración de continuar en el poder, porque ya el pueblo venezolano está cansado del peor gobierno que ha tenido el país y de causar la mayor crísis política, económica y social de Venezuela, donde debe haber un cambio de políticas porque todavía son miles los compatriotas que siguen saliendo de nuestro territorio porque no hay trabajo, éste es mal remunerado y pone sus esperanzas en otras latitudes para mantener a sus familiares», expuso Monasterios.

