En sus primeros comentarios sobre Navalny, Putin dice que estaba a favor de intercambiarlo #18Mar

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo el lunes que apoyó la idea de excarcelar al líder opositor Alexei Navalny como parte de un intercambio de prisioneros apenas días antes de la muerte de su adversario político.

En sus primeros comentarios sobre la muerte de Navalny, Putin dijo sobre su deceso: “Son cosas que pasan. No hay nada que se pueda hacer al respecto. Así es la vida”.

Fueron declaraciones inusuales por el hecho de que se refirió a Navalny en varias ocasiones por su nombre por primera vez en años. Se produjeron durante una conferencia de prensa mientras se daban a conocer los resultados de una elección presidencial en la que extendió su mandato por otros seis años.

Los aliados de Navalny dijeron el mes pasado que ya se llevaban a cabo negociaciones con autoridades rusas y de Occidente sobre un intercambio de prisioneros que incluían al líder opositor. Maria Pevchikh, una vieja allegada del político, dijo que las pláticas en torno a un intercambio por un ruso encarcelado en Alemania y dos ciudadanos estadounidenses se encontraban en las etapas finales antes de la inexplicable y repentina muerte del crítico del Kremlin en una colonia penal en el Ártico.

Pevchikh acusó a Putin de “deshacerse” de Navalny para no intercambiarlo, pero no presentó pruebas que respaldaran sus afirmaciones, y no se pudieron confirmar de forma independiente.

Putin afirmó el lunes, igualmente sin presentar evidencia alguna, que varios días antes del deceso de Navalny, “ciertos colegas” le informaron sobre “una idea de intercambiar a Navalny por ciertas personas retenidas en instalaciones penitenciarias en países occidentales”. Añadió que estaba a favor de esa idea.

“Aunque no lo crean, pero la persona con la que hablaba ni siquiera terminó su oración cuando le dije: ‘estoy de acuerdo’”, afirmó Putin en respuesta a una pregunta de un periodista sobre el fallecimiento de Navalny. Añadió que la única condición que puso es que Navalny no volviera a Rusia.

“Pero desafortunadamente, pasó lo que pasó”, declaró el mandatario.

Navalny, de 47 años y el político opositor más reconocido de Rusia, falleció el mes pasado mientras cumplía una condena de 19 años en prisión por cargos de extremismo que calificaba como motivados políticamente. Aliados, familiares y funcionarios de Occidente atribuyeron su deceso al Kremlin, acusaciones que el gobierno ruso ha rechazado.

Los allegados de Navalny dijeron que los funcionarios rusos indicaron “causas naturales” en los documentos que le mostraron a la madre de Navalny cuando intentaba recuperar su cuerpo.

