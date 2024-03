PulsoEmpresarial Banesco y La Poeteca presentaron Las partes sueltas de Luis Moreno Villamediana

- Publicidad -

Banesco Banco Universal -cuya política de Responsabilidad Social Empresarial tiene como pilares el fomento a la educación, la salud y la inclusión financiera de los venezolanos- publicó en su Biblioteca Digital el poemario Las partes sueltas de Luis Moreno Villamediana, escritor y docente venezolano. Este es el segundo libro que el banco presenta en lo que va de 2024.

Las partes sueltas abordan temas propios de la vida como la muerte, eventos comunes, los límites de la normalidad, entre otros; al mismo tiempo que hace referencia a la complejidad del cuerpo como un organismo conjunto y fragmentario. Luis Moreno Villamediana lleva esa visión desfragmentada a la escritura, reflejada en la sintaxis, la estructura interrumpida de los poemas y el uso de elementos ortotipográficos.

“Las partes sueltas es un libro suficientemente experimental que trata sobre la manera como el cuerpo es realmente lo opuesto a lo que se supone. Uno siempre piensa en el cuerpo como una suerte de unidad armónica. La fragilidad es algo adquirido, que viene con la edad. Sin embargo, yo he vivido siempre con cierta idea de dislocación. De manera que esa suerte de relación con mi propio cuerpo igualmente se reproduce en la escritura del texto. Sea en el uso de la sintaxis, la puntuación, una cierta arbitrariedad que yo vivo cotidianamente. Creo que mi cuerpo no me deja botado porque no le da la gana, pero podría hacerlo en cualquier momento”, comentó Moreno Villamediana en la presentación del libro.

La publicación pertenece a la Colección Contestaciones de la Fundación La Poeteca y a la Colección Patrimonio de la Biblioteca Digital Banesco. Fue editado por la Fundación La Poeteca y la institución bancaria. La coordinación editorial estuvo a cargo de Jacqueline Goldberg. La corrección la hicieron Ana García Julio y Margarita Arribas. Mientras que el diseño y maquetación fue de Waleska Belisario, de ABV Taller de Diseño.

El poemario fue presentado en Ciudad Banesco este 12 de marzo de 2024. César Carrasquero, gerente general de Banesco Banco Universal, dio la bienvenida a los asistentes y aprovechó para resaltar la alianza entre el banco y la Fundación La Poeteca: “Es importante en la medida que podemos ofrecer a los jóvenes oportunidades y libertad para la creación a través de la poesía y además poner a disposición de las grandes audiencias un catálogo cada vez mayor de textos de creadores venezolanos”.

Seguido de las palabras de Carrasquero, Marlo Ovalles, presidente de La Poeteca; y Jacqueline Goldberg, escritora y editora, sostuvieron una conversación con el autor Luis Moreno Villamediana, quien tuvo oportunidad de explicar el origen de Las partes sueltas y la intención de sus poemas y forma de escritura.

Para Goldberg la experimentación de Luis Moreno Villamediana es lo más interesante: “Es mostrar que el lenguaje puede ser depurado pero a la vez lúdico”. Destacó su agradecimiento a Banesco por el respaldo que durante cinco años ha dado a la alianza con La Poeteca. “Los procesos editoriales suelen ser muy solitarios y Banesco hace que todo el equipo se sienta acompañado”, agregó.

Luis Moreno Villamediana es profesor de Literatura en la Universidad de Los Andes. Realizó estudios doctorales en Literatura Comparada en Louisiana State University, Estados Unidos. En diversas ocasiones ha sido reconocido por su trabajo con el Premio de Poesía de la Bienal José Rafael Pocaterra (1992), Premio Internacional de Poesía Juan Antonio Pérez Bonalde (1997), el Certamen Nacional de Cuentos Guillemos Meneses (2011), Premio Equinoccio de Poesía Eugenio Montejo (2011), Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz en Literatura Infantil (2015), Concurso de Cuento Salvador Garmendia (2016), Premio Ensayo de la Bienal Internacional Eugenio Montejo (2017).

Entre sus publicaciones se encuentran: Cantares digestos (1996), Manual para los días críticos (2001), En defensa del desgaste (2008), Eme sin tilde (2009), Laphrase (2012), El edificio fantasma (2015), Otono (sic) (2017) y La persona regresa, o novela (2023).

